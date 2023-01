Dupla foge da polícia, se apavora, invade casa e faz família refém

Dois homens armados assaltaram uma senhora no bairro do Castanheira e lhe tomaram o telefone celular. A vítima comunicou o fato a uma guarnição da Polícia Militar, o telefone foi rastreado e os assaltantes, então, passaram a ser perseguidos pela Avenida Augusto Montenegro. Os fatos se passara por volta das 21h de ontem, quarta-feira, 25.



Desesperados para escaparem à ação da polícia, que estava com viaturas da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas – Rotam, os ladrões invadiram uma casa na Passagem Fé em Deus, no bairro do Tenoné, distrito de Icoaraci, em Belém, e tomarma uma família como reféns.



Os policiais, então, começaram a negociação com os ladrões que estavam muito nervosos e ameaçando as pessoas no interior da residência. A negociação durou uns trinta minutos e os bandidos entregaram as armas e se entregaram, libertando todos os reféns.

A dupla foi encaminhada para a Seccional Urbana de Icoaraci, onde foi enquadrada em flagrante delito pelos crimes de roubo à mão armada, cárcere privado com reféns, porte ilegal de arma de fogo, ameças e outros crimes associados.



Imagem: Ilustração