Dupla Gerson/César conquista II Circuito de Vôlei de Praia

Numa decisão empolgante que agradou os familiares dos atletas, a dupla Gerson Monte/Matheus Cesar, vinculada à equipe Castilla Clube, sagrou-se campeã do II Open de Vôlei de Praia, após vencer na decisão de Bigo/Vicente(Cassazum) pelo placar de 21 a 19. O evento promovido pelo Departamento de Esportes do Cassazum, contou com a participação de nove duplas que proporcionaram um nível técnico excelente durante o desenrolar das partidas que reverteram em diversos aplausos do público presente na sede campestre do Cassazum.

Em terceiro lugar, ficou a dupla Play/Júnior (Cassazum). No encerramento dos jogos, o presidente do clube militar, Suboficial da Aeronáutica Yedo Mendes, comandou a entrega das premiações ao lado da esposa, Wanda Vaz juntamente com o diretor-financeiro, João Vieira.

Antes, Yedo fez um agradecimento aos atletas das nove duplas participantes e enalteceu o bom desempenho de todos que jogaram com garra e determinação para conquistar o título da competição.

Os árbitros dos confrontos foram Samuel Silva e Salvio Santos, enquanto a jovem Andreza Corrêa trabalhou como anotadora e cronometrista dos jogos com excelente trabalho. O coordenador da competição, Gilberto Gemaque, deverá reunir com Yedo para definir a realização do III Open que acontecerá em novembro, possivelmente, na sede campestre do Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM), presidido pelo coronel Costa Junior, um dos grandes incentivadores do esporte amador.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar