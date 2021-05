Dupla Gre-Nal vence e encosta nos líderes do Brasileirão Feminino

De olho nas primeiras posições do Brasileirão Feminino, a dupla Gre-Nal entrou em campo e triunfou em seus respectivos compromissos.

O Grêmio recebeu o Bahia e venceu por 4 a 2, enquanto o Inter bateu o Napoli, fora de casa, por 2 a 1. O Grêmio não encontrou vida fácil diante do Bahia. No primeiro tempo, inclusive, o time baiano trabalhou melhor a bola e criou boas chances para marcar, mas a bola não entrou.

Na volta do intervalo, as Mulheres de Aço abriram o placar logo aos seis, com Roqueline. Em resposta, as gurias gremistas entraram na partida e foram buscar a virada, com Maiara, de pênalti, e Pri Back, de cabeça.

Em vantagem, o time gaúcho aumentou ainda mais seu volume ofensivo e chegou ao terceiro. Aos 23, após bela jogada coletiva, Nathane marcou o terceiro. Pouco depois, Pri Back recebeu, invadiu a área e fez o quarto. No finzinho, em cobrança de pênalti, Priscila descontou para o Bahia e deu números finais à partida: 4 a 2.

Com o resultado, o Tricolor Gaúcho soma 13 pontos e pula para a quinta posição do Brasileirão Feminino. Do outro lado, as Mulheres de Aço permanecem na vice-lanterna, com três.

Internacional também faz sua parte

Em duelo equilibrado, o Inter foi cirúrgico em Caçador e superou o Napoli, com todos os gols marcados no primeiro tempo. Aos 27, Rafa Travalão cobrou escanteio, pelo lado esquerdo, e encontrou Bruna Benites, que cabeceou para o fundo das redes.

Logo na sequência, Shashá fez uma linda jogada individual, levou para o meio e encontrou bom passe para Rafa Travalão, que, com muita categoria, encobriu a goleira Gaby e saiu para o abraço. O Napoli ainda conseguiu descontar com Thaini Nunes, mas foi só.

Com a vitória, as Gurias Coloradas chegam a 13 pontos, ganham duas posições e ocupam o sexto posto. Do outro lado, o time catarinense permanece com três e amarga a lanterninha do Brasileirão Feminino.

Texto retirado de ogol.com.br