Dupla invade clínica e foge levando mais de R$ 100 mil em Itaituba

Dois homens suspeitos de furtar cerca de R$ 105 mil de uma clínica médica localizada no bairro Bom Remédio, em Itaituba, região sudoeste do Pará foram presos pela Polícia Militar na madrugada da última segunda-feira, 14. Imagens gravadas por câmera do circuito interno de segurança, mostram o momento em que a dupla força o cofre onde o dinheiro estava e fogem. Eles se utilizaram de uma ferramenta pontiaguda para realizar o arrombamento do cofre.

A dupla foi localizada pela polícia horas depois do crime próximo ao porto da balsa, na Avenida Getúlio Vargas. Aos policiais, a dupla confessou que praticou o assalto e indicaram onde estaria escondido parte do dinheiro furtado, em uma casa localizada no bairro Vitória Régia. No local, os agentes encontraram uma quantia de R$ 78 mil dentro de uma máquina de lavar roupas e duas motocicletas que foram apreendidas na ação.

Segundo informações, os veículos foram comprados com o dinheiro do assalto, uma no valor de R$ 10 mil e outra no valor de R$ 5,5 mil. A polícia descobriu que a dupla realizou também um depósito no valor de R$ 9 mil para uma conta de terceiro.

A investigação continua. O caso foi registrado na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba.

Fonte: Roma News