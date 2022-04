Dupla sertaneja Victor&Lyon são indicados em grande premiação regional de música

Dupla de sertanejo paraense Victor & Lyon são destaques na música paraense ao serem indicados ao prêmio Melhores do Ano da Coluna Robsom Lima, na categoria “Artista Revelação”, indicação essa que rende grande prestígio para a dupla de cantores que mais vem ganhando o público de Belém e das cidades dos interiores do Pará. Em breve, os cantores preparam grandes novidades para comemorar a premiação desta indicação que é uma das mais disputadas da cidade.

“Vamos festejar com muita festa, dança e é claro, muita música, ao lado do nosso público é claro, não somos nada sem o nosso público, eles que estão lá, votando na gente pra ganhar reconhecimento a cada dia, então vamos celebrar com vocês, só aguardem que em breve traremos mais novidades”, promete Victor sobre a indicação inédita para a dupla.

A dupla de cantores sensação no Pará, Victor & Lyon, sempre foi formada pelos dois amigos que se conhecem da cena musical paraense há muitos anos, porém, com afinidades e talentos que se complementam, os dois resolveram criar a sua própria banda e embarcar de vez em uma carreira de sucesso que os aguardavam antes mesmo deles perceberem o potencial que tinham.

“A gente gostava das mesmas músicas, um sabia cantar em tom de primeira voz e o outro de segunda, ele sabia tocar tal coisa enquanto que eu, outra, então assim, a gente resolveu fazer uma resenha certa vez e fizemos um sucesso inesperado entre os amigos, que nos incentivaram a criar essa dupla que tem sido só sucesso, depois de muito trabalho é claro”, pontua Victor.

Quando conheceram um amigo especial certa vez em uma festa, os dois começaram a se apresentar de forma espontânea, até que essa pessoa acreditou mesmo no sucesso da dupla e passou a agenciar os dois, tornando-se o empresário da dupla Victor & Lyon: “Foi uma benção cara, não sabíamos mesmo que ele ia apostar tanto na gente, foi uma situação que realmente não esperávamos mas é claro, ficamos muito contentes sem dúvida, ele ainda abriu as portas da boate dele pra gente fazer o nosso primeiro show oficial, foi surreal de tão bom”, recorda com apreço Lyon.

Após tudo que passaram, receber a notícia de que estavam concorrendo em uma das maiores premiações artísticas do nosso estado, Victor comenta que a novidade os pegou de surpresa: “Não estávamos prontos para essa notícia, tanta banda na cena cultural da cidade, e a gente foi indicado, nossa, ainda não caiu a ficha, mas é claro que estamos mega felizes com a notícia, nos inspira a seguir por esse caminho ainda mais”, enfatiza o cantor.