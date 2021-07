Durante assalto a caminhão de magazine, na Br-163, sargento da PM é alvejada e morre no hospital em Santarém

Uma sargento da reserva da Polícia Militar foi morta a tiros durante uma tentativa de assalto a um caminhão de uma empresa varejista, na noite desta terça-feira (20), no KM 130 da BR-163, à altura do município de Belterra.

De acordo com as primeiras informações, a sargento Maristela, que completaria 50 anos no próximo dia 25, fazia a segurança do veículo quando quatro homens armados interceptaram o caminhão e anunciaram o assalto. Um dos criminosos teria disparado contra a sargento, que revidou.

A policial foi socorrida e conduzida para o Hospital Municipal de Santarém, mas ela morreu antes de dar entrada na unidade de saúde.

As polícias Civil e Militar confirmaram a morte da sargento, que estava na reserva remunerada da PM. Ela trabalhava como segurança de empresas privadas.

Fonte: O Estado Net