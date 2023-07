Durante o verão empinar pipa fica em alta mas é necessário atenção para riscos de acidentes

Com a chegada do verão Amazônico o que não falta são opções para se divertir, e falando em diversão nessa época o que é muito comum de ver são pessoas empinando pipas pelas ruas e praias da nossa região. O que chama atenção são os cuidados que devem ser seguidos para evitar que uma simples brincadeira possa causar sérios problemas.

De acordo com a Equatorial Pará, 1.801 ocorrências, de janeiro a maio de 2023, foram registradas, em todo o estado por conta de pipas na fiação elétrica. Em 2022 no mesmo período, foram registrados 2.139 casos, ainda que os dados de 2023 represente uma redução de 15,80% em comparação ao ano passado, os números ainda preocupam.

Segundo a análise geral de 2022, o total de números de ocorrências corresponde a 7.031, com os maiores índices registrados nos meses de junho a julho. E para explicar melhor sobre os perigos da de soltar pipas perto da rede elétrica, o executivo de Segurança da Equatorial Pará, Éder Carvalho, explica sobre. “O principal é a interrupção do fornecimento de energia elétrica. As pipas causam o rompimento dos cabos pelas linhas que usam cerol, também conhecida por chilena. Na tentativa de resgatar uma pipa enroscada na fiação, também pode ocorrer desligamentos no fornecimento, além de causar acidentes. É que, caso a pipa fique presa em um equipamento da rede elétrica, a pessoa pode tomar um choque de até 34.500 volts”, alerta Éder.

Importante lembrar que o uso de cerol (mistura de cola, limalha e vidro moído) ou da “linha chilena” é considerado crime pelo Código Penal Brasileiro. Além disso, no ano passado, o Pará proibiu o uso, armazenamento, fabricação e venda de linhas com cerol, por meio da lei nº 9.597, de 20 de maio de 2022.

Esses tipos de linha podem conter no cerol limalha de ferro, substância que provoca curtos-circuitos e choques. Além também de provocar riscos para a vida de ciclistas, motociclistas e a população em geral.

Siga as orientações de segurança para aproveitar o verão com tranquilidade:

– Não solte pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas, rodovias ou qualquer lugar onde exista fluxo de veículos;

– Linhas metálicas não devem ser usadas no lugar da linha comum. Nunca use cerol ou a linha “chilena”, elas são proibidas por lei e causam acidentes;

– Não utilize papel alumínio na confecção da pipa. É perigoso, pois este material em contato com os fios provoca curtos-circuitos;

– Caso a pipa enrosque nos fios, é melhor desistir do brinquedo. Tentar recuperá-la representa sério risco, assim como tentar remover a pipa com canos ou bambus;

– Não solte pipa em tempo nublado, principalmente se tiver com chuva. Ela pode funcionar como para-raios, conduzindo energia;

– Não é indicado subir nas lajes das casas para empinar pipa, qualquer distração pode causar uma queda;

– Tenha cuidado com ciclistas e motociclistas, pois as linhas não podem ser vistas e linhas de cerol ou reforçadas podem causar graves acidentes.

Foto: Divulgação Equatorial