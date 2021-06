Durante operação, Polícia Federal apreende moedas da época do Brasil Império

A Polícia Federal realizou, no início da manhã de hoje (23), a Operação Cara & Coroa com objetivo de encontrar moedas antigas que estavam em posse de escavadores não autorizados no município de Colares, na Ilha do Marajó.

Em um local demarcado como Sítio Arqueológico pertencente ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), os policiais encontraram várias moedas com datas da época do Brasil Império. O material apreendido é considerado patrimônio histórico nacional e são bens da União.

No sítio, a Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Federal, Ambiental e Agrária do Pará. As envolvidos devem responder pelo crime de usurpação de bens da União com pena de detenção que vai de um a cinco anos de prisão e mais o pagamento de multa.

Fonte: Portal Tailândia