Dynho imita trejeitos de Rico em A Fazenda 13 e é acusado de homofobia

Um vídeo de A Fazenda 13 viralizou na tarde desta sexta-feira (29/10) e está dando o que falar nas redes sociais. Na imagem, Sthefane, Erasmo, Gui Araújo, MC Gui, Bil Araújo e Dynho Alves conversam na sala da sede, quando o dançarino se levanta e começa a imitar o andado e os trejeitos de Rico Melquíades.

A “brincadeira” pegou mal entre os internautas, que passaram a acusar Dynho Alves de homofobia. Em poucos minutos, o termo “Rico merece respeito” chegou ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter.

“Sempre achei as atitudes do Dynho homofóbicas. Não é atoa que ele fica fazendo poses, fazendo dancinhas, e falas. Isso não é para ser engraçado, isso é ridículo!”, indgnou-se um dos espectadores do programa. “Bom lembrar que o Dynho já era para estar fora desde o dia em que colocou o pé para o Rico cair. Essa homofobia velada dele me mata”, completou outro.