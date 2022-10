E a campanha segue

Na segunda-feira, depois do Círo de Nazaré, dona Michelle Bolsonaro e a agora senadora eleita Damares Alves estiveram reunidas com as mulheres paraenses na Assembleia de Deus, templo da Avenida Augusto Montenegro, no bairro da Agulha. Falaram dos projetos para o futuro e a importância de Deus e da mulher para o futuro do Brasil. Dois dias antes, havia estado em Belém, o presidente Jair Messias Bolsonaro, mas ele não veio como candidato e sim como Presidente da República, para participar do Círio Fluvial.