E-book digital é lançado por profissionais do Hospital de Clínicas que aborda atividade física e saúde mental

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente o sedentarismo, está entre os quatros maiores fatores de riscos de mortes no mundo, na qual acaba sendo um contribuinte para o desenvolvimento de diversas doenças, como por exemplo as cardiovasculares, diabetes e transtornos mentais.

Segundo a OMS, 1 em cada 4 adultos e que 4 em cada 5 adolescentes não praticam atividade física suficiente. O efeito disto reflete diretamente na assistência médica para tratamento e os valores globais chegam US 54 bilhões gastos por ano.

Nesta quarta-feira (6),é celebrado o Dia Mundial da Atividade Física, a data foi criada pela OMS para reforçar os riscos associados ao sedentarismo e a importância de ter uma qualidade de vida fisicamente mais ativo.

Na capital paraense, a prática de exercícios virou tema de um livro digital (e-book) inspirado na vivência de profissionais de Educação Física que passaram pelo programa de Resistencia Multiprofissional em Saúde Mental da Função Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC).

O e-book “Prescrição de exercícios físicos para pessoas em sofrimento psíquico”, foi lançado neste ano e traz uma análise dos cincos tipos de transtornos mentais mais atendidos no Serviço de Psiquiatria do HC (ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar e abuso de álcool e outras drogas) e como atividades físicas programadas podem auxiliar na melhora de sintomas em tratamento de casos leves, moderados e graves.

“Existia uma lacuna de conhecimento sobre a atividade física e saúde mental. O e-book nasce nessa linha de pesquisa do nosso programa de residência que contempla a educação física. Com o fomento das pesquisas residência, trilhamos linhas de estudo, amadurecemos nossas pesquisas até chegarmos a este projeto”, detalha Ligia Chaves.

“A atividade física pode ser recomendada em diversos níveis do tratamento de pessoas em sofrimento psíquico e o livro pode ajudar tanto aos profissionais que atuam na área, mas sem um domínio sistematizado dos conteúdos, quanto a população em geral que, às vezes tem familiar ou conhecido em sofrimento psíquico e não sabe como proceder” completou Ligia Chaves.

Foto: Divulgação