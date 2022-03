E-books pedagógicos lançados ajudam no combate ao analfabetismo em Belém

A Secretaria Municipal de Educação (Semec), por meio da Coordenadoria da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Coejai), lançou nesta semana dois e-books durante uma live realizada no canal do Núcleo de Informática Educativa (Nied), no Youtube. Os Cadernos de Orientações Pedagógicas contêm diretrizes para o trabalho na rede municipal de ensino.

Essa forma de ensino deixa marcas de um governo que está sendo revolucionário e fazendo a diferença na educação ao combater o analfabetismo no município. Na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai) houve 4.000 matrículas. A meta, até final de 2022, é alcançar 4.600 matrículas na rede municipal de ensino.

O primeiro caderno digital é destinado à 1ª e 2ª totalidades, e o segundo caderno é voltado para a 3ª e 4ª totalidades. Ambos trazem as discussões teórico-metodológica e epistemológica pautada na pedagogia de Paulo Freire como norteadora na prática da educação de jovens, adultos e idosos.

As obras vão auxiliar inicialmente 34 escolas, mais de 200 professores que trabalham nas quatro totalidades e cerca de 5.500 alunos.

O projeto era estudado desde o ano passado e tomou forma com participação de professores, técnicos e educadores, que contribuíram com a elaboração das obras.

Momento histórico – Durante a abertura do encontro virtual, o coordenador da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), professor Miguel Picanço, destacou que os cadernos eram muito esperados. “Então chegamos nesse grande dia, que, para nós e para Semec, particularmente para Coejai, é um momento histórico”.

Para a secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, publicar os e-books é deixar as marcas de um governo que está sendo revolucionário e fazendo a diferença. ”Quantas turmas novas de Ejai temos hoje e quantos novos trabalhadores voltaram para a escola? Vários! Isso já é uma revolução na educação”, disse.

Organização coletiva – “O ano começou muito bem para a Coejai, a partir dos cadernos e da produção de alto nível. Isto é fruto da organização coletiva de uma coordenadoria tão nova. E já conseguimos visualizar aquilo que sonhamos para ela”, avaliou a secretária.

O encontro contou com a presença dos educadores, da equipe técnica da Ejai e a participação dos professores Erick Moraes e Angela Pantoja, que colaboraram para a realização do projeto.

Métodos de alfabetização – Segundo a diretora de Educação da Semec, Jacqueline Rodrigues, os conteúdos dos cadernos pedagógicos digitais modernizam e ampliam os métodos de alfabetização, apontando para a organização freireana que a Semec adotou como metodologia.

O professor Miguel Picanço ressaltou que a prioridade é que a Ejai ajude a superar o analfabetismo no município. Já foram realizadas quase 4.000 matrículas, mas a meta, até fim do ano, é alcançar 4.600 matrículas na rede municipal de ensino.

Texto: Amanda Cunha

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação