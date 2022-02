É dengue ou Covid (Ômicron)? Saiba diferenciar os sintomas

Febre, dores no corpo e indisposição. Esses são alguns dos sintomas mais comuns em doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, e que podem ser confundidos com os sinais de infecção da nova variante do coronavírus, a Ômicron.

O entregador Maciel Ferreira de São Carlos (SP) foi infectado pela dengue. Por desconhecer os sintomas da Covid-19, pensou que pudesse estar com a arbovirose. “Eu enchi de calombo, me deu desânimo, febre. Hoje eu sei que estava com dengue, porque logo depois eu tive Covid-19, e é diferente. Mas mesmo assim, na época, eu fiquei com medo de ser coronavírus. Quando cheguei no médico, ele descartou Covid-19 na hora, porque sabia que era dengue.”

“20% dos casos de dengue podem ocorrer com sintomas respiratórios. Então pode confundir bastante com Covid-19. A dengue começa com febre, dor do corpo, dor nas articulações, dor por trás dos olhos. Já a Ômicron, como hoje temos grande parcela da população vacinada, provavelmente terá sintomas gripais mais leves”, detalha a infectologista Ana Helena Germoglio.

A infectologista e professora da Universidade de Campinas, Raquel Stucchi, esclarece que os infectados pela Ômicron apresentam quadro clínico de Covid-19, “que nas pessoas vacinadas costuma ser mais leve, com febre baixa ou mesmo sem febre, dor no corpo, dor de garganta, tosse seca, obstrução ou coriza”.

“Em todo caso, o correto é fazer os exames para ter a correta detecção e não ser pego de surpresa”, recomenda a infectologista Ana Helena Germoglio.

Segundo o sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasília, Claudio Maierovitch, os primeiros dias são os mais difíceis para se ter um diagnóstico preciso, pois os sintomas característicos de cada doença só devem aparecer após três ou quatro dias. Ele detalha os sintomas da dengue.

“Dengue, em geral, começa com febre alta, dor de cabeça intensa, principalmente atrás dos olhos, dor no corpo e um cansaço, uma indisposição muito grande. Eventualmente pode ter manchas na pele, pode ter algumas dores articulares. Mas o mais importante em dengue é febre, dor de cabeça, dores pelo corpo e indisposição.”

Tanto para o tratamento da dengue, quanto para Covid-19, a infectologista Raquel Stucchi recomenda o uso de medicamentos para combater febre e demais sintomas.

“Nas duas doenças a gente faz uso de medicação comum para a febre. Na dengue é importante [fazer] uma hidratação oral muito vigorosa e ficar alerta para os sinais de alarme que são sinais de sangramento. Para a Covid-19, os sinais de alarme são principalmente a hipoxemia, que a gente controla através do oxímetro.”

Queda nos casos de dengue

Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, houve uma queda considerável do número total de casos prováveis de dengue entre 2020 e 2021, quando foram notificados 947.192 e 543.647 casos, respectivamente.

No entanto, alguns estados registraram alta no período, como Acre (7.457, em 2020, e 14.733, em 2021); Amazonas (5.956, em 2020, e 8.553, em 2021); Pará (3.529, em 2020, e 4.893, em 2021); Amapá (60, em 2020, e 271, em 2021); Tocantins (1.897, em 2020, e 9.983, em 2021); Piauí (2.212, em 2020, e 3.553, em 2021); Ceará (24.039, em 2020, e 36.062 ,em 2021); Paraíba (6.676, em 2020, e 16.096, em 2021); Pernambuco (20.013, em 2020, e 39.143, em 2021); Alagoas (2.322, em 2020, e 7.361, em 2021); Espírito Santo (7.294, em 2020, e 8.263, em 2021); Santa Catarina (11.804, em 2020, e 19.988, em 2020) e Rio Grande do Sul (3.991, em 2020, e 10.498, em 2021).

Casos (n) 2020 Casos (n) 2021 % Variação Incidência (casos/100 mil hab.) 2020 Incidência (casos/100 mil hab.) 2021 Norte 23311 40780 74,94 128,21 215,69 Rondônia 3924 2220 -43,43 223,26 122,30 Acre 7457 14733 97,57 857,85 1624,59 Amazonas 5956 8553 43,60 145,96 200,30 Roraima 488 127 -73,98 84,64 19,46 Pará 3529 4893 38,65 41,45 55,75 Amapá 60 271 351,67 7,23 30,88 Tocantins 1897 9983 426,25 121,98 621,08 Nordeste 149442 133832 -10,45 263,28 232,07 Maranhão 2561 1298 -49,32 36,40 18,15 Piauí 2212 3553 60,62 67,76 108,02 Ceará 24039 36062 50,01 264,87 390,26 Rio Grande do Norte 6873 4301 -37,42 197,56 120,78 Paraíba 6676 16096 141,10 167,05 396,46 Pernambuco 20013 39143 95,59 210,75 404,59 Alagoas 2322 7361 217,01 69,88 218,73 Sergipe 1844 1285 -30,31 80,94 54,95 Bahia 82902 24733 -70,17 559,67 165,05 Sudeste 298899 194959 -34,77 340,77 217,51 Minas Gerais 81798 23396 -71,40 388,76 109,27 Espírito Santo 7294 8263 13,28 183,62 201,12 Rio de Janeiro 4431 2880 -35,00 25,82 16,49 São Paulo 205376 160420 -21,89 450,99 343,89 Sul 278882 67238 -75,89 937,29 221,16 Paraná 263087 36752 -86,03 2318,16 316,90 Santa Catarina 11804 19988 69,33 166,83 272,37 Rio Grande do Sul 3991 10498 163,04 35,23 91,55 Centro-Oeste 196658 106838 -45,67 1222,55 639,47 Mato Grosso do Sul 52009 11209 -78,45 1892,60 394,80 Mato Grosso 34817 22149 -36,38 1011,53 620,90 Goiás 62732 57715 -8,00 906,38 800,86 Distrito Federal 47100 15765 -66,53 1583,35 509,48 Brasil 947192 543647 -42,60 454,30 254,85

(Boletim Epidemiológico SVS – Semanas epidemiológicas 1 a 52)

O sanitarista da Fiocruz, Claudio Maierovitch, destaca que 2020 foi um ano de muitos casos e, por isso, não se deve relaxar com a aparente queda de contágios em 2021.

“Mesmo não tendo havido aumento de um ano para o outro, uma vez que o ano anterior foi de números altos, essa não é boa comparação. Há motivos para preocupação sim, porque as medidas de controle não têm sido adotadas. Boa parte da campanha e da atividade de combate aos vetores foi interrompida ou foi muito diminuída desde que começou a pandemia [da Covid-19]”, alerta.

Casos de Ômicron no Brasil

A variante Ômicron foi a responsável pela alavancada de casos no Brasil no ultimo mês. No primeiro dia do ano, foram confirmados 3.782 casos de Conid-19 no Brasil; já em 31 de janeiro foram 102.883 em apenas um dia. A média móvel de casos nas últimas 24h teve o terceiro dia de alta consecutivo, foram 893 mortes. Durante o primeiro ano do mês a Covid-19 matou mais de 10 mil pessoas no Brasil. A maior parte dos casos graves são em pessoas não vacinadas.

Prevenção às doenças

O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, recomenda evitar qualquer tipo de água parada em pneus, vasos de plantas e outros recipientes que permitam a reprodução do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

“É importante lembrar de tapar os tonéis d’água, manter as calhas limpas, deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo, limpar semanalmente e encher os pratos de vaso de plantas com areia, manter lixeiras bem tampadas, ralos limpos, com aplicação de telas, além de manter lonas para material de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água.”

Já a Ômicron apresenta uma maior transmissibilidade que as demais variantes do coronavírus. Segundo o infectologista do Hospital das Forças Armadas de Brasília, Hemerson Luz, mesmo pessoas assintomáticas podem passar o vírus umas para as outras.

“Por isso, todas as medidas que evitem aglomerações e quebrar o distanciamento de segurança – além de utilizar máscara em locais fechados e higienizar as mãos constantemente – fazem parte da estratégia para enfrentar essa ameaça. A vacina é de suma importância e deve estar em dia”, orienta.

