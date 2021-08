É grande o movimento de retorno pela Rodovia BR-316

O movimento de retorno das praias ainda é calmo pela Rodovia BR-316 é grande no final da tarde deste domingo, 01. Retornam vetanistas que passaram o mês de férias pelo interior paraense, bem como, as pessoas que foram apenas aproveitar o banho e Sol no fim de semana e trabalham na semana.



No sábado, 31, e também na manhã de hoje houve grande fluxo de veículos deixando a capital rumo às praias e cidades do interior.

As polícias rodoviárias estadual e federal ainda não tem fechado o balanço de ocorrências deste Veraneio 2021, que deverá ser concluído até a próxima terça-feira, 03.

No Porto de Belém també estão chegando embarcações a todo momento, especialmente da região do Marajó. A Capitania dos Portos do Pará também apresentará o balanço das ocorrências envolvendo apreensões, autuações, incidentes e acidentes.

OUTEIRO

Quem esteve paz praias de Outeiro e Icoaraci, as mais próximas de Belém, experimentou um domingo privilegiado de sol escaldante e alta temperatura.

Vendedores ambulantes e fixos contabilizam os lucros, porém reclamam que as vendas ainda não chegaram a patamares superiores ou iguais aos de antes da pandemia vivida em Belém desde o ano passado, mas garantem que nesse último fim de semana do Veraneio deu para “tirar o pé da lama”.

Foto: Reprodução