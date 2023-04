É hoje! Remo e Caeté decidem quem chega à semifinal do Parazão 2023

Já com os times do Águia e do Cametá classificados para a semifinal do Parazão 2023, mais um será conhecido na noite desta terça-feira, 18, no jogo entre Clube do Remo e Caeté marcado para às 20h, no majestoso Mangueirão, o Colosso do Benguí. A vantagem está do lado da equipe azulina por ter vencido o jogo de ida por 4 a 2, realizado na semana passada no mesmo local. O jogo terá a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O Caeté precisa vencer o duelo por três ou mais gols de diferença. Mas, em caso de vitória por dois gols, a classificação às semifinais será definida em disputa de pênaltis, o que é uma emoção 40 graus para o torcedor e para os jogadores.

Para o novo desafio contra o Leão, o técnico Robson Melo deve contar com todos os titulares.

No jogo passado, o lateral Thurram, o atacante Pedrinho e mais o volante Gulli saíram lesionados, mas não são desfalques do Caeté.

O técnico do Remo, Marcelo Cabo, poupou jogadores considerados titulares no primeiro confronto. A decisão se deu por conta do futuro jogo contra o Corinthians-SP pela Copa do Brasil, em que o Leão venceu a primeira batalha pela terceira fase da Copa do Brasil e vai tentar repetir o feito em São Paulo.

Desta vez, o time vai com a equipe titular para garantir a classificação em busca do bicampeonato paraense. Em novo jogos, o Clube do Remo sofreu apenas uma derrota. A campanha tem um aproveitamento de 90%.

O zagueiro Ícaro, que cumpriu suspensão da expulsão no Re-Pa, está de retorno ao time. (Colaborou Braz Chucre/Edição: Roberto Barbosa)

Ficha técnica:

Campeonato Paraense de Futebol Profissional

Local: Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão

Hora: 20h

Remo

Vinícius; Lucas Marques, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Richard Franco, Anderson Uchôa e Pablo Roberto; Diego Tavares, Muriqui e Pedro Vítor

Técnico: Marcelo Cabo

Caeté

André; Thurram, Romário, Mateus Conceição e PC Timborana; Gulli, Fernando Portel, Kauê e Tharcio; Pedrinho e Leandro Cearense

Técnico: Robson Melo

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Ramos Melo

Assistentes: Carlos Eduardo Galeno Benevides e Jhonathan Leone Lopes

Imagem: Reprodução