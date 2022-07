É intenso o movimento de carros que retornam a Belém pela Rodovia BR-316

O fluxo de carros saindo ou retornando para Belém pela Rodovia BR-316 se intensificou a partir das 16h30. Os carros, antes, estavam trafegando em velocidade de 50km/h, mas na noite deste domingo, 10, há registros de muitos pontos de engarrafamentos entre o começo da estrada de Mosqueiro e a divisa entre os municípios de Marituba e Ananindeua, na Zona Metropolitana da capital paraense, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito – Detran-PA.



Motoristas que retornam das principais praias de Mosqueiro e do Salgado (Salinas, Marudá, Crispim, Algodoal, Romana e Ajuruteu) são orientados a terem paciência, pois é grande o fluxo de veículos, em alguns pontos, chegando à velocidade de 20km/h. A velocidade permitida para a BR-316 entre Benevides e o Km 0 é de 60km/h.



Motoristas que estão no fluxo reclamam que os engarrafamentos são constantes entre a entrada de Marituba, a divisa com Ananindeua e entre Ananindeua e o viaduto do Coqueiro para entrar na Avenida João Paulo II. Alguns arriscam a dizer que isso decorre de haver muitos motoristas inexperientes nas estradas, ou que há carros demais pelas ruas. Outros dizem que os congestionamentos são provocados pelas obras do BRT Metropolitano ou pelo excessivo número de lombadas eletrônicas ao longo da rodovia.

No sentido Belém-Benevides o trânsito flui tranquilamente, ainda segundo dados do Detran-PA.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar