E o Papão, hein? Continua abraçado com a zica e sem vencer em casa: 1 a 1 com Altos (PI)

O Paysandu mais uma vez não conseguiu vencer em casa, começou perdendo, mas empatou em 1 a 1 com o Altos do Piauí, no estádio Leônidas Castro, na Curuzu, na noite deste sábado (17), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Com o resultado, o Papão caiu para a terceira colocação do Grupo A, com 12 pontos, atrás do Botafogo da Paraíba, com a mesma pontuação e da Tombense de Minas Gerais, com 13 pontos, na liderança. O Jacaré piauiense ficou na quarta posição, com 11 pontos.

O Papão dominou a maior parte das ações no primeiro tempo, mas nos primeiros 10 minutos trocou muitos passes na defesa, chegando somente duas vezes no ataque, entretanto, sem levar perigo ao gol de Fábio. Aos 17 minutos, o atacante Marlon perdeu uma grande chance de ficar sozinho na cara do goleiro piauiense por não acreditar em um passe feito por Luan Santos, deixando a bola passar após um toque do zagueiro do Altos.

Aos 23 minutos, saiu a jogada mais perigosa do ataque do Papão, quando o lateral Marcelo cruzou da direita e o atacante Bruno Paulo cabeceou para baixo, mas a bola bateu no zagueiro Mimica, que cortou na sorte, na hora certa, salvando o gol.

Aos 30 minutos, Bruno Paulo pediu pênalti após ser derrubado na área por Mimica, mas o árbitro Luiz César Magalhães mandou o jogo seguir. O gol do Altos saiu aos 33 minutos, na primeira chegada do time ao ataque, em jogada que começou no lado esquerdo do campo e a bola foi lançada para o atacante Betinho ajeitar para Lucas Campos bater de chapa, no canto esquerdo de Victor Souza.

Aos 35 minutos, quase Mimica fez gol contra ao cortar cruzamento do ataque bicolor. Aos 38 minutos, Bruno Paulista, contundido, saiu para a entrada de Ruy no meio de campo. O Paysandu ainda teve uma chance, aos 48 minutos, em uma falta a um metro da pequena área do Altos, mas o meia Ruy bateu em cima da barreira e logo em seguida, o árbitro encerrou o primeiro tempo.

O Papão voltou para o segundo tempo com mudança no ataque, saindo Bruno Paulo para a entrada de Danrlei. Aos 6 minutos, o Lobo bicolor quase empatou o jogo, em cobrança de falta do lateral Marcelo, que o goleiro piauiense tocou para escanteio, mas o juiz não viu o toque e marcou tiro de meta.

Aos 12 minutos, Danrlei chegou na cara do goleiro Fábio, tocou na bola e caiu na área, mas o juiz não deu o pênalti. O atacante bicolor Marlon, mal na partida, perdeu um gol certo aos 15 minutos, ao cabecear por cima do gol adversário, após cruzamento de Diego Matos, desperdiçando a chance do empate.

Aos 20 minutos, o Papão empatou a partida, com um ataque pelo lado esquerdo, quando Diego Matos recebeu a bola e mandou uma bomba, que o goleiro Fábio rebateu e Darlei mandar para o fundo da rede piauiense. No minuto seguinte, Danrlei foi lançado, driblou o goleiro, mas chutou para fora.

O zagueiro Perema foi substituído pelo técnico Vinícius Eutrópio por Yan, aos 24 minutos. O técnico do Altos também fez substituições, tirando Jorginho e botando Wesley, no meio, e trocando Lucas Campos por Gláucio, no ataque. Também saiu Manoel e Betinho, entrando Cesinha e Amilcar, também no ataque. No Papão, Luan Santos saiu e entrou Laércio, no ataque e Israel na vaga de Marcelo, na lateral direita.

Nos minutos finais, o jogo ficou aberto, com ambas as equipes tendo chances de definir a partida, mas o Paysandu errou muito, principalmente quando a bola passava por Ruy, atrapalhado em campo. Por sua vez, Marlon não acertou um único cruzamento.

Raio X da partida

Arbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães – CBF/CE

Assistentes: Cléberson do Nascimento Leite – CBF/CE, José Moracy de Sousa e Silva – CBF/CE

Local: Curuzu (Belém)

Cartões Amarelos: Paysandu: Ratinho, Paulo Ricardo e Paulinho Altos-PI: Lucas Souza, Fábio, Thiaguinho, Andrezon, Gean, Betinho, Cesinha e Ray

Gols: Paysandu: Danrlei Altos-PI: Lucas Campos

Paysandu Sport Club: Victor Souza; Marcelo (Israel), Perema, Alisson e Diego Matos; Bruno Paulista (Ruy), Paulinho e Ratinho; Marlon, Luan Santos (Laércio) e Bruno Pablo (Danrlei) Técnico: Vinícius Eutrópio

Associação Atlética Altos: Fábio; Gean, Mimica (Leandro), Lucas Souza e Tiaguinho; Jorginho (Wesley), Netinho e Ray; Manoel (Cesinha), Lucas Campos (Gláucio) e Betinho (Amilcar)Técnico: Marcelo Vilar

Veja os melhores momentos e os gols:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução