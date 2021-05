E+ Reciclagem da Equatorial Pará já bonificou quase meio milhão de reais na fatura de clientes

Programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará realiza a troca de materiais recicláveis por desconto na fatura de energia

Nesta segunda-feira, dia 17, comemora-se o Dia Internacional da Reciclagem e para lembrar a data, a Equatorial Pará destaca o seu projeto E+ Reciclagem, que incentiva a destinação correta dos resíduos sólidos e proporciona a sustentabilidade. A iniciativa existe desde 2015 e por meio dela mais de 19 mil clientes já receberam quase meio milhão de reais de bonificação em forma de descontos nas contas de energia elétrica.

Desde a sua criação já foram arrecadadas 10 mil toneladas de resíduos, que tiveram destinação correta para as indústrias de reciclagem, contribuindo para preservação do meio ambiente e colaborando com as ações de sustentabilidade desenvolvidas no Estado.

Os inscritos que participarem do projeto podem levar resíduos a qualquer um dos postos de coleta. O bônus é calculado na hora e varia de acordo com a quantidade e tipo de material reciclado apresentado e que é pesado na balança. Esse bônus pode ser aplicado como desconto na fatura de energia do cliente participante, que também pode doar o valor gerado para instituições sociais sem fins lucrativos cadastradas no projeto.

De acordo com o engenheiro da área de Eficiência Energética, Willian Melo, o foco é praticar a educação ambiental. “Com este projeto, estamos reciclando de forma correta todos os resíduos que estariam voltando para a natureza. Desde o início, deixaram de ir para o meio ambiente 30 mil toneladas de CO2, o que já é um ganho muito expressivo. Para potencializar ainda mais, a Equatorial bonifica seus clientes por meio das ações do projeto de acordo com a tipologia de cada material”, explica Willian.

O projeto E+ Reciclagem recebe recursos do Programa de Eficiência Energética ANEEL.

Postos de coleta e troca por bônus do E+ Reciclagem:

Região Metropolitana de Belém

Equatorial Energia Pará – Sede

Endereço: Av. Augusto Montenegro, KM 8,5

Horário: Segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h / Sábado, das 8h às 12h.

Posto Assaí Atacadista

Endereço: Av. Independência, na esquina com a Mário Covas

Horário: Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h / Sábado, das 8h às 12h.

Posto Assaí Atacadista

Endereço: BR 316, próximo ao Posto da Polícia Federal

Horário: Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h / Sábado, das 8h às 12h.

Parque Shopping

Endereço: Av. Augusto Montenegro, piso de serviços

Horário: Segunda à sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h – Sábado, das 10h às 14h.

Altamira

Endereço: Av. João Rodrigues, s/n, no bairro Esplanada do Xingu

Horário: Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h / Sábado, das 8h às 12h.

Santarém

Endereço: Praça Barão de Santarém, no bairro Prainha

Horário: Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h / Sábado, das 8h às 12h.

Castanhal

Endereço: Tv. Cônego Leitão, em frente a Praça da Estrela

Horário: Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h / Sábado, das 8h às 12h.

Marabá

Endereço: Folha 31 (Av. VP-8) ao lado do Piçarrão, no bairro Nova Marabá

Horário: Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h / Sábado, das 8h às 12h.

Fonte: Equatorial Pará