É tranquilo o movimento de retorno pela BR-316

O movimento de retorno das praias ainda é calmo pela Rodovia BR-316, o que deve mudar conforme for caindo a noite deste domingo, 11. Retornam as pessoas que foram apenas aproveitar o banho e Sol no fim de semana e trabalham durante a semana, afinal, na maioria dos casos, estão de férias os estudantes em sua maioria.



No sábado, 10 e também na manhã de hoje houve grande fluxo de veículos deixando a capital rumo às praias e cidades do interior.

As polícias rodoviárias estadual e federal ainda não tem fechado o balanço de ocorrências deste segundo final de semana do Veraneio 2021.

Fotos: Roberto Barbosa