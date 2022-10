“É um risco real”, alerta Jair Bolsonaro sobre comunismo

Declarações do presidente aparecem em uma entrevista divulgada nesta sexta-feira

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição afirmou que o comunismo no Brasil “é um risco real”. Ele deu declarações durante entrevista à revista Veja. O conteúdo foi divulgado nesta sexta-feira (7).

– É um risco real. Onde eles entram, a economia não vai para a frente. O próprio Lula, além de falar em censurar a mídia, fala em reestatização da Eletrobras, em valorizar o MST, em voltar a emprestar dinheiro para ditaduras. Ele é um bom socialista. Isso até acabar o dinheiro – falou.

O chefe do Executivo também foi questionado a respeito de como planeja se portar nos próximos debates presidenciais, nos quais enfrentará Lula (PT).Ele destacou que não irá “sair do sério” e garantiu que tem o que apresentar.

– Não vou sair do sério. Estou me contendo, mas, às vezes, falo palavrão. Mas não sou ladrão. Tenho o que apresentar e vamos comparar os governos. O Bolsa Família pagava lá atrás uma média de 192 reais. Com o Auxílio Brasil, passamos agora para 600 reais e vamos tornar isso efetivo para o ano que vem. Acabamos com as invasões do MST. Na época do Lula, você tinha 20 invasões por mês. Veja o perfil dos meus ministros e pergunte para o Lula quem seriam os ministros dele. O Zé Dirceu voltaria para a Casa Civil? Não queremos esse retrocesso para o Brasil – declarou.

Sobre o que pretende perguntar ao petista, Bolsonaro apontou escândalos de corrupção.

– Não vou deixar de questioná-lo em alguns momentos. Ele foi condenado por unanimidade em três instâncias. Não pode falar que foi absolvido, isso não é verdade. Se os delatores devolveram aproximadamente 6 bilhões de reais, é sinal de que eles roubaram. E roubaram com a conivência do próprio presidente, como diz o ex-ministro Palocci. O Palocci diz claramente isso aí: que Lula sabia de tudo o que estava acontecendo – afirmou.

Pleno.News