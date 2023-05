Eclipse poderá ser visto nesta semana; veja onde e quando

Na sexta-feira (5), um eclipse lunar será visível para habitantes da Europa Oriental, Oriente Médio, África, Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Antártica, Oceano Atlântico Sul, Oceano Índico e Oceano Pacífico, segundo o site EarthSky.

Diferentemente dos eclipses solares, que ocorrem quando a Lua se coloca exatamente entre o Sol e a Terra, fazendo com que o cone de sombra do nosso planeta incida sobre uma certa região, como registrado no último dia 20, nos lunares a Terra se posiciona entre a Lua e o Sol. Assim como os eclipses solares, os lunares são completamente previsíveis.

De acordo com a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), o fenômeno da próxima sexta será um eclipse lunar penumbral – quando a Lua entra na sombra externa da Terra (penumbra). Sua visualização depende da condição climática. Do Brasil, não será possível avistar de nenhuma localidade.

Segundo o site EarthSky, o fenômeno está previsto para começar às 12h13 (horário de Brasília), com duração de 258 minutos. Ou seja, em países do outro lado do mundo será noite ou madrugada.

– Começo do eclipse penumbral: 12h13 (horário de Brasília)

– Maior eclipse penumbral: 14h22 (horário de Brasília)

– Fim do eclipse penumbral: 16h31 (horário de Brasília)

Conforme o site EarthSky, no maior eclipse, quase toda a Lua estará dentro da sombra penumbral externa da Terra.

– Será um sutil sombreamento escuro na Lua e, no meio do eclipse, apenas uma pequena lasca da Lua cairá fora desse sombreamento escuro – informou o portal.

O professor do departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo (USP), Roberto Costa, também explicou o fenômeno.

– Os eclipses lunares ocorrem quando a Terra se coloca exatamente entre o Sol e a Lua, de forma que o cone de sombra de nosso planeta é projetado sobre a Lua e os observadores do lado de nosso planeta que estiverem voltado para a Lua verão a mesma obscurecida pela sombra da Terra – disse..

No dia 28 de outubro deste ano, haverá um eclipse parcial visível do Brasil.

TIPOS DE ECLIPSES LUNARES

Eclipse lunar penumbral: É o tipo mais sutil de eclipse lunar. Ocorre quando a Lua entra na sombra externa da Terra (penumbra). Ou seja, quando não se vê o disco de sombra da Terra sobre a Lua, mas sua luminosidade diminui um pouco porque o cone de sombra da Terra está próximo.

Eclipse lunar parcial: Quando a sombra da Terra encobre parcialmente o disco da Lua, de acordo com o movimento do nosso planeta e do seu satélite natural ao redor do Sol. Ou seja, apenas uma parte da Lua é atingida pela sombra da Terra.

Eclipse lunar total: Quando o disco da Lua é totalmente encoberto pela sombra da Terra. A parte mais escura da sombra da Terra – a umbra – cobre a Lua no meio do eclipse.

LUA VERMELHA

Por que a lua pode ficar vermelha durante um eclipse lunar total?

Os eclipses lunares totais também são conhecidos como “luas de sangue”, pois em determinado momento o satélite ganha uma cor avermelhada e enferrujada. É que a atmosfera da Terra funciona como uma espécie de filtro, que joga a parte vermelha da luz do Sol para a Lua.

ECLIPSE LUNAR X ECLIPSE SOLAR

Eclipse lunar: Terra está alinhada entre a Lua e o Sol;

Eclipse solar: Lua se coloca exatamente entre o Sol e a Terra;

Eclipse solar híbrido: em alguns pontos da Terra o eclipse é anular e em outros é total.

QUATRO TIPOS DE ECLIPSES SOLARES

Eclipse solar parcial: apenas uma parte do sol é encoberta pela Lua;

Eclipse solar anular: a Lua cobre o centro do Sol, mas uma parte permanece visível, formando um anel;

Eclipse solar total: Sol é totalmente encoberto pelo disco da Lua.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Esteban Garay