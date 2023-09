Ecofeira é realizada em Belém em alusão ao Dia da Amazônia

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realiza a “Ecofeira: Dia da Amazônia”, no Horto Municipal. A programação comemora o Dia da Amazônia, celebrado anualmente no dia 5 de setembro, próxima terça-feira.

Na manhã deste sábado, 2, o Horto ficou movimentado com a feira. Biojoias, artesanatos, pintura corporal, além da venda de mel, copaíba e outros produtos originários da região amazônica, chamaram atenção dos visitantes.

A servidora pública Márcia Pontes, de 54 anos, aproveitou a caminhada no espaço turístico da cidade para conhecer a feira e decidiu fazer uma pintura indígena no braço esquerdo. “Eu acho que a questão mesmo é ser da Amazônia, somos povos amazônidas. De vez em quando, eu gosto de fazer, porque eu trabalho com arte também, cultura e arte, e é uma forma também de valorizar o trabalho, é uma forma de divulgarmos um pouco da nossa cultura”.

São cerca seis barracas com vendas de diversos produtos. A autônoma Melissa de Sousa, de 36 anos, trabalha há seis anos com venda de bolsas, biojoias e artesanato.

Ela ressaltou que sempre é uma grande oportunidade de venda participar das feiras no Horto. “Estou vendendo joia de cerâmica, biojoia, como a gente chama, e umas bolsas. Eu estava vendendo só em casa, aí surgiu a oportunidade de estar aqui e a feira veio agregar ao meu negócio”, explicou.

A Feira segue até o domingo, 3, das 9h às 13h, no Horto Municipal, localizado na rua dos Mundurucus. De acordo com Goreth Queiroz, servidora da Semma, as feiras organizadas no espaço sempre têm diversas temáticas. “A gente sempre faz a feira com algum tema e nesta semana é a Amazônia, pois na próxima terça-feira se comemora o dia dela. A feirinha vai ficar aqui nesses dois dias, onde as pessoas poderão comprar diversos produtos”

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Amaralis Marisa