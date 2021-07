Economia informal movimenta vendas de julho e garante renda às famílias

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Economia (Secom), Belém conta hoje, com cerca de 8 mil permissionários cadastrados que atuam regularmente nas feiras, mercados e nas vias públicas.

O desemprego foi um dos grandes vilões nessa pandemia e com o isolamento social, muitos negócios tiveram que fechar, deixando os trabalhadores informais sem alternativas para continuarem suas vendas.

Um ano depois da pandemia e com o início da imunização contra a covid-19, muitos começaram a retomar suas atividades, principalmente, nesse mês de julho com as férias escolares quando os distritos e as ilhas de Belém, como Mosqueiro, Outeiro, Icoaraci e Cotijuba, passam a ser mais frequentados, aumentando também, a oportunidade de melhorar a renda e o faturamento desses trabalhadores.

Esse retorno representa um recomeço para muitas famílias como a de Carina, que trabalha com seu pai, Ronaldo Santos, em uma barraca de água de coco, na Praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro. “A gente depende dessa venda, pois é o nosso ganha pão. Vê as coisas voltando ao que era antes é muito bom, a gente fica feliz”, declarou a filha de Ronaldo.

Já o ambulante Antônio da Silva, percorre as praias de Mosqueiro vendendo produtos para proteger a pele. Para ele, esse período das férias de julho está sendo favorável para as vendas. “Para mim está sendo ótimo, porque a gente está voltando novamente a trabalhar e isso representa uma recuperação da economia”, disse.

Segundo o secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, a Secon e as agências distritais contribuem ativamente com as ações do ‘Verão da Gente’, no ordenamento do comércio informal. “A prefeitura municipal de Belém vem possibilitando a todas e todos, trabalharem de forma organizada, seguindo os protocolos de segurança sanitária e garantindo oportunidade de trabalho para várias famílias atingidas pela pandemia”, ponderou.

Fonte: O Liberal