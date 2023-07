Economista sobre Pochmann no IBGE: “Dia de luto”

A economista Elena Landau, foi responsável pelo programa econômico de Simone Tebet à Presidência, se manifestou sobre a nomeação do economista Marcio Pochmann para a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ela falou em “dia de luto para a estatística brasileira”. As informações são do Estadão

– Uma pessoa que não entende de estatística, não tem preparo para a presidência do IBGE e não tem nada a ver com a linha da equipe econômica do Ministério do Planejamento. É uma posição partidária pura e absoluta – avaliou.

A nomeação de Pochmann foi confirmada na noite desta quarta-feira (26) pelo ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. A escolha dele teria sido um pedido de Lula (PT).

Segundo Landau, o período de Pochmann à frente da presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) foi “desastroso”.

– Ele demitiu técnicos da maior qualidade, interferia nas pesquisas, por uma razão puramente ideológica. Quem garante que ele não vai fazer isso no IBGE? – questionou.

Para Elena, o novo presidente do órgão pode “colocar em risco as pesquisas no Brasil”. A economista defendeu ainda que, mesmo dentro da linha mais heterodoxa da economia, havia “inúmeros nomes mais qualificados, de altíssima qualidade”.

Fonte: Pleno News/ Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil