Éder Militão tem lesão na coxa diagnosticada e desfalca a seleção brasileira contra o Uruguai

Zagueiro se machucou no segundo tempo da partida contra a Colômbia, no domingo

A seleção brasileira não poderá contar com o zagueiro Éder Militão na partida contra o Uruguai, nesta quinta-feira, na Arena da Amazônia. O duelo acontece às 21h30 (de Brasília) e é válido pela 12ª rodada das Eliminatórias.

Militão se machucou no segundo tempo da partida entre Brasil e Colômbia, no último domingo, e foi substituído por Thiago Silva. Nesta quarta, a CBF informou que o zagueiro do Real Madrid realizou exames de imagem que confirmaram a lesão no músculo posterior da coxa direita.

O defensor, que já havia ficado fora do treino de terça-feira, não irá a campo nesta quarta e foi vetado do clássico contra o Uruguai.

Zagueiro Éder Militão se machucou na partida entre Brasil x Colômbia — Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Em nota, a CBF informou também que o médico Rodrigo Lasmar está em contato com profissionais do Real Madrid.

Diante do Uruguai, Tite montará a dupla de zaga da Seleção com Thiago Silva e Lucas Veríssimo, deixando Marquinhos na reserva.

A escalação do Brasil para o clássico desta quinta-feira é: Ederson, Emerson Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

A Seleção está invicta após dez jogos das Eliminatórias e lidera a competição com 28 pontos, 12 a mais do que o Uruguai, que é o quarto colocado.

Fonte GE