Edição 2021 do Parazão Sub-20 começa nesta quinta-feira (4) com quatro partidas

Quatro partidas dão o pontapé inicial do Campeonato Paraense Sub-20, nesta quinta-feira (4). A última edição, disputada em 2019, teve o Bragantino como campeão. Desta vez, o torneio conta com 44 times inscritos, divididos em 16 grupos. A primeira partida ocorre às 9h, pelo grupo B, entre Remo e Estrela, no CT do clube azulino.

Modelo de disputa

Dos 16 grupos, 12 (A a L) ficaram com três integrantes, que fazem apenas um encontro, com dois dois jogos por equipe. As quatro chaves com dois clubes (M a P) disputam partidas de ida e volta. O melhor time de cada (A a L) avança para a segunda fase, assim como o primeiro dos grupos de M a P.

Depois, os 16 times que avançaram participam do sorteio que determina os confrontos das oitavas de finais, que terá jogos de ida e volta, assim como nas quartas, nas semifinais e final.

Protocolo

Com a pandemia, os jogadores terão que apresentar cópia do cartão de vacinação contra a Covid-19 ou carteira de vacinação digital. Além de exames 72 horas antes da primeira rodada e inquérito epidemiológico antes dos jogos.

Confira a lista de jogos da rodada de abertura:

Quinta-feira (4)

Grupo B: Remo x Estrela – às 9h – CT do Remo

Grupo E: Tuna Luso x Terra Alta – às 9h30 – Souza

Grupo A: Paysandu x C.A. Vila Rica – às 10h – Curuzu

Grupo H: Desportiva x Carajás – às 10h30 – CT da Desportiva

Sexta-feira (5)

Grupo D: Sport Real x São Raimundo – às 9h30 – CEJU

Grupo K: Castanhal x Vila Rica S.C. – às 9h30 – Modelão

Grupo O: Gavião x Parauapebas – às 9h30 – Zinho Oliveira

Grupo J: Pedreira x Curumins – às 9h45 – CEJU

Grupo G: ESMAC x Trabalhistas – às 15h15 – CEJU

Grupo C: Sacramenta x Fonte Nova – às 15h30 – CEJU

Grupo L: Meninos de Ouro x Caeté – às 15h30 – Arena Verde

Grupo M: Vênus x Cametá – às 15h – Humberto Parente

Grupo N: Águia x Itupiranga – às 15h30 – Zinho Oliveira

Grupo P: União Barbarense x São Francisco – às 15h30 – Arena STSEL

Grupo F: Cabanos x Craques do Futuro – 15H45 – CEJU

Segunda-feira (8)

Grupo I: Cruz Azul x União Paraense – às 15h45 – CEJU

Grupos

A: Paysandu, Vila Rica e Independente

B: Remo, Estrela e Tiradentes

C: Sacramenta, Fonte Nova e Sport Belém

D: Sport Real, São Raimundo e Tapajós

E: Terra Alta, Tuna e S.C. Brasil

F: Cabanos, Craques do Futuro e Comercial

G: ESMAC, Trabalhistas e Paraense

H: Desportiva, Carajás e Pinheirense

I: Cruz Azul, União Paraense e Amazônia

J: Pedreira, Curumins e Santa Rosa

K: Castanhal, Vila Rica e Santa Maria

L: Meninos de Ouro, Caeté e Real Naval

M: Cametá e Vênus

N: Águia e Itupiranga

O: Gavião e Parauapebas

P: União Barbarense e São Francisco

