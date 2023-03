Edição 2023 da “Caravana da Ciência e Tecnologia” leva conhecimento científico a todas as regiões do Pará

Como forma de impulsionar o conhecimento, a tecnologia e a inovação, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), órgão ligado ao Governo do Pará, segue com a “Caravana da Ciência e Tecnologia do Pará” edição 2023. A iniciativa leva mais de 30 experimentos a comunidades escolares por todas as regiões do Pará e oferece oficinas de ciências, empreendedorismo, robótica e impressão 3D.

“As caravanas da Ciência e Tecnologia são uma oportunidade importante para que os nossos adolescentes e jovens possam se sentir atraídos por atividades das mais diversas e que levam conhecimento aliado à educação. Essa é uma iniciativa do Governo do Estado e que pretendemos impulsionar cada vez mais”, enfatizou Hélio Leite, titular da Sectet.

Desde o início da programação, em 2022, mais de dez mil alunos foram beneficiados, em 23 escolas. Mais de 160 turmas já foram formadas. Em Xinguara, região sudeste, Thales Daniel, aluno do 9º ano da Escola Municipal Cora Coralina, foi um dos beneficiados durante as oficinas da Caravana.

“Depois que comecei a cursar o Espaço do Empreendedor aqui na EETEPA (Escola Estadual de Educação Profissional e Tecnológica), aprendi muita coisa. Existem vários estilos de empreender, é uma escolha que se faz. É importante trazer valor para as coisas como forma de ganhar dinheiro. Aprendi muitas lições como essa”, pontuou o futuro empreendedor.

Os eventos em cada cidade têm duração de cinco dias e procuram explorar, por meio de aulas, cursos, oficinas e exposições, conceitos e conteúdos práticos nas áreas de Física, Química, Biologia, Matemática, Astronomia, Meio Ambiente, Robótica, Tecnologia da Comunicação, Informática e Educação, conforme explica a coordenadora da Caravana, Thays Gouvea.

“Estamos levando essas experiências para nossas escolas técnicas. São situações que, muitas vezes, o aluno não vê dentro da sala de aula. Toda comunidade escolar é beneficiada com o intuito de abrir a mente. Uma ponte entre os ensinos básico e superior”, finalizou.

Confira o cronograma de ações:

Castanhal – 13 de março de 2023

EE de Ensino Técnico de Nível Médio São Lucas

Vigia – 16 de março de 2023

EETEPA Vigia

Barcarena – 21 de março de 2023

Escola Técnica Professora Maria Siqueira dos Santos Dias”

Curuçá – 24 de março de 2023

EETEPA Professora Maria de Nazaré Guimarães Macedo

Salvaterra – 29 de março de 2023

EETEPA Salvaterra

Cametá – 3 de abril de 2023

Centro Integrado do Baixo Tocantins (CIEBT)

Tailândia – 6 de abril de 2023

EETEPA Tailândia

Paragominas – 11 de abril de 2023

EETEPA Paragominas

Nova Ipixuna – 14 de abril de 2023

EEEM Maria Irany Rodrigues da Silva

Bom Jesus do Tocantins – 19 de abril de 2023

Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Sylvia dos Santos

Xinguara – 24 de abril de 2023

EETEPA Xinguara

Santana do Araguaia – 27 de abril de 2023

EETEPA Santana do Araguaia

Santarém – 2 de maio de 2023

EETEPA Santarém Avenida Fernando Guilhon

Monte Alegre – 5 de maio de 2023

EETEPA Monte Alegre

Belém – 10 de maio de 2023

PCT – Parque da Ciência e Tecnologia

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará