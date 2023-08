Edição 2023 do Auto Círio está com inscrição abertas

Estão abertas as inscrições para o Auto do Círio 2023, o cortejo é uma manifestação cultural, que reúne teatro, cantos, danças e músicas em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Este ano o cortejo cênico celebra 30 anos.

O tema deste ano será revelado no próximo domingo (3), na Praça da República, às 10h, durante um pequeno cortejo. Interessados em participar do auto do Círio 2023 devem preencher um formulário online e ter disponibilidade para participar dos ensaios.

Os ensaios devem começar no dia 18 de setembro a 5 de outubro, às 19h, na Praça Felipe Patroni, no bairro da Cremação. As oficinas disponíveis são de dança, teatro, música e de máscara.

Faça sua inscrição aqui.

Foto: Diário do Amazonas