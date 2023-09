Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF e o médico da Seleção Brasileira visitam o ex-presidente da FPF

Uma visita de cordialidade e muita amizade que já dura muitos anos foi realizada presidente da Confederação Brasileira de Futebol – CBF, o baiano Edinaldo Rodrigues, acompanhado do Diretor Médico da entidade e médico da Seleção Brasileira, Neurocirurgião do Hospital Albert Einstein, Jorge Pagura, ao ex-presidente da CBF, o paraense Coronel Antônio Carlos Nunes de Lima. A pauta do encontro foi relacionada ao futebol.



Edinaldo Rodrigues comentou sobre a grande estrutura do Estádio Mangueirão, o Colosso do Bengui, e garantiu que outras programações promovidas pela CBF terão o Estádio Olímpico do Pará como palco, a exemplo desse ocorreu anteontem à noite, com a presença da Seleção Brasileira



O dirigente e cartola acrescentou ainda o que mais está dando muita inveja a outros concorrentes de estádios aptos para receber grandes acontecimentos esportivos, é que, atualmente, o Mangueirão está em alta cotação para sediar programação importante elaborada pela própria CBF.



O médico Jorge Pagura, inclusive, tem Coronel Nunes como seu paciente há bastante tempo e aproveitou sua estada em Belém para fazer sua avaliação médica a Nunes, antecipando a consulta que estava agendada para outubro no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Nunes se mostroue muito entusiasmado com a visita dos grandes amigos e ganhou a permissão do Jorge Pagura para assistir ao jogo da Seleção Brasileira diante da Bolívia e atendendo também o pedido de Edinaldo Rodrigues, prestigiou o evento acompanhado da esposa Rosa Nunes e da filha Giane Lima, com assessoramento do Paulo Romano, que, por muito tempo, atuou na Federação Paraense de Futebol, ocupando o cargo de vice-presidente da entidade especializada.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar