Editais de inovação e empreendedorismo da sociobioeconomia estão com inscrições abertas 

Com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e a inovação na cadeia da sociobioeconomia paraense, principalmente de jovens e mulheres de comunidades indígenas, quilombolas e extrativistas, está disponível as inscrições em três editais.

Foram alocados R$ 950 mil distribuídos nos três editais, sendo R$ 350 mil para o edital voltado a povos indígenas, R$ 300 mil para quilombolas e R$ 300 mil para comunidades bioextrativistas que vivem em território coletivos. A realização dos recursos conta com o apoio da The Nature Conservancy Brasil, que irá auxiliar o processo seletivo.

A iniciativa é em parceria com o Governo do Pará, por meio da Secretaria de estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), e a The Nature Conservancy Brasil (TNC).

Chamada de “Inova Sociobiodiversidade”, na qual faz parte do projeto “Preparando um Território Sustentável Carbono Neutro” do governo paraense, estruturado com apoio técnico da TNC, com o objetivo de contribuir com a transição para uma economia de baixo carbono no Estado do Pará.

Os editais que foram publicados desde a quinta-feira (17), são voltados para selecionar organizações, ligadas às comunidades, interessadas em oferecer atividades de capacitação visando motivar negócios sustentáveis relacionados ás cadeias de valor da sociobiodiversidade.

Confira os editais em:

INOVA SOCIOBIODIVERSIDADE-COMUNIDADES TRADICIONAIS

INOVA SOCIOBIODIVERSIDADE INDÍGENA

INOVA SOCIOBIODIVERSIDADE – QUILOMBOLAS

Foto: Reprodução Haroldo Palo Jr. / https://www.tnc.org.br/