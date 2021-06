Edital abre inscrições para premiar espaços culturais 17 municípios paraenses

A Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes (APACC) abriu as inscrições da segunda edição do Edital Espaços Culturais, em 17 municípios paraenses. Serão premiados 40 projetos culturais de ocupação ou programação com o valor de R$ 10 mil. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho pelo site apacc.org.br.

O edital é voltado para espaços culturais, casas fixas, mas ele se estende também a atividades culturais de maneira geral, como arraiais, cortejos, manifestações de bois, pássaros e feiras de artesanato. O edital contempla ainda cine clubes, clubes de leitura, bibliotecas comunitárias, escolas de música e dança, grupos de teatro, espaços culturais em comunidades indígenas, quilombolas e galerias de arte.

Para participar dos editais da Lei Aldir Blanc, os candidatos devem primeiro se cadastrar no Mapa Cultural do Pará pelo site mapacultural.pa.gov.br. Já no site da APACC, os interessados podem acessar o edital completo.

O edital é promovido pela Lei Aldir Blanc, ação do governo federal para o setor cultural durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia. A proposta é promover o sustento dos fazedores de cultura e garantir a preservação das atividades culturais nesse momento.

A Apacc é uma entidade sem fins lucrativos que realiza o chamamento em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Confira os municípios por Região de Integração:

Região do Araguaia: Bannach, Cumaru do Norte, Santa Maria das Barreiras

Região do Baixo Amazonas: Terra Santa

Região Guamá: São João da Ponta

Região dos Carajás: Brejo Grande do Araguaia, Eldorado dos Carajás, Palestina do Pará, São Geraldo do Araguaia

Região Lago de Tucuruí: Jacundá, Novo Repartimento

Região do Rio Caeté: Primavera

Região do Rio Capim: Aurora do Pará, Garrafão do Norte, Mãe do Rio

Região Tocantins: Acará, Baião

Serviço

Inscrições abertas para o edital Espaços Culturais II – Lei Aldir Blanc Pará 2020

Até o dia 12 de julho de 2021.

Informações no site apacc.org.br e atendimento online feito pela APACC em dias úteis, das 8h às 17h, pelo e-mail aldirblancespacosculturaispa2@gmail.com e pelo aplicativo whatsapp, número (91) 99318-8980.

Fonte: G1/PA