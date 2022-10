Edital irá oferecer oportunidades para empresas Aceleradoras de Startups para o programa de Inovação Aberta – Acelera BASA

Chamamento Público para que as empresas especialistas neste tema possam contribuir para o modelo a ser licitado do Programa de Inovação Aberta – Acelera Basa, do Banco da Amazônia. Estas contribuições e propostas serão aceitas até o dia 30 de outubro

O Banco da Amazônia (Basa) lançou consulta pública para contribuições de empresas de Aceleração de Startups que desejem participar do programa Acelera Basa.



O gerente executivo de Governança e Inovação de TI do Basa, Cláudio Pinto, explica que o objetivo da ação é, entre outros pontos, desenvolver o empreendedorismo, a inovação, assim como fomentar e propiciar a cultura inovadora com o objetivo de fortalecer esta instituição e a cadeia produtiva por nós financiada. Ser um polo catalizador para as pequenas empresas que tenham foco em soluções tecnológicas.



“O Chamamento Público está na praça para contribuições do modelo. Então é uma oportunidade para que as aceleradoras contribuam e opinem. Após este chamamento, faremos uma licitação para contratação da aceleradora que vai nos ajudar a construir o programa de aceleração aberta, chamado Acelera Basa. Não só vai nos auxiliar a estruturar o programa, como também vai nos ajudar a preparar o Basa para interagir com o mercado e poder ir a campo atrás de suas soluções”, destaca.

Atividade e emprego da indústria da construção crescem pelo terceiro mês consecutivo

Serviços e Indústria puxam resultado positivo de empregos em agosto, aponta Caged



Ainda segundo o gerente, empresas de todo o Brasil poderão participar deste certame. “É uma oportunidade para que essas empresas também cresçam e produzam cada vez mais”, considera o gerente executivo.



As empresas que têm interesse em contribuir nesta primeira etapa devem enviar as propostas até o dia 30/10/2022, para o e-mail institucional licitacoes@basa.com.br.

Fonte: Brasil 61