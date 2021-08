Edital vai premiar propostas artísticas no Pará

A Secult lançou nesta quinta-feira(12) o edital Preamar da Paz, que tem como objetivo contemplar 12 propostas culturais em bairros atendidos pelo projeto Terpaz, serão investido R$ 505 mil reais.

O edital trás as modalidades “Cinema no Bairro” que premiara no valor de R$ 20 mil reais para a promoção do acesso a conteúdos audiovisuais, com a exibição de longas, curtas, web series e clips, nos bairros da terra firme, cabanagem, Nova União e Jurunas/condor.

Já na modalidade “memória e comunidade” o valor do prêmio será de R$ 25 mil reais, para as propostas de intervenções urbanas de arte de rua na Terra Firme, Guamá e Jurunas/Condor.

Na modalidade “Jardim das Esculturas” que visa a instalação de produções artísticas tridimensionais, construídas de forma participativa com a comunidade nas Usinas de Paz da Cabanagem, Icuí e Nova União o valor do prêmio será de R$ 25 mil reais.

Para a modalidade de “Corredores da Cultura” que tenham propostas de projetos para criar ou estruturar museus, memoriais, ou galerias de artes comunitárias no Bangui e Guamá, o valor do prêmio será de R$ 100 mil reais.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até amanhã 13 de Agosto, pela plataforma Mapa Cultural do Pará no site: mapacultural.pa.gov.br.

Foto: Secult Pará