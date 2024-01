Editora paraense seleciona escritores de todo o Brasil para publicação de livros sem custos

Publicar um livro no Brasil é sempre uma aventura e, muitas vezes, um mistério para autores novatos e veteranos. Muita gente sonha em ver seus escritos publicados no formato impresso, mas não faz ideia de como começar ou conseguir adentrar no mercado editorial, quase sempre restrito a poucos. Mas é possível participar de seleções públicas, colocar a obra inédita para avaliação de editores e conseguir a tão sonhada primeira pública. Há inclusive editoras que realizam este trabalho sem custos para os escritores.

A Editora Folheando, criada no Pará em 2017, já publicou cerca de 400 títulos de todo o Brasil, incluindo escritores paraenses, a partir de chamadas públicas e sem custos de publicação para os autores. No dia 17 de janeiro, a Folheando lançou um novo edital de convocação de originais inéditos para publicar livros dos gêneros poesia e prosa (crônica, conto, ensaio e romance). As obras podem ser enviadas até o dia 17 de fevereiro para o e-mail original@editorafolheando.com.br.

O publisher da Folheando e responsável pela chamada de originais, Douglas de Oliveira, afirma que a seleção de novos autores oxigena o mercado editorial e revela novos talentos da Literatura. “A publicação sem custos para o autor é uma forma de viabilizar projetos que não seriam possíveis devido às despesas de edição, impressão e distribuição. Estamos realizando esse trabalho há um tempo e já publicamos, só no Pará, mais de cem títulos nesse formato de publicação em que o escritor entra apenas com o conteúdo da obra”, explica.

“O momento é propício para publicar e conhecer novos autores. Há uma demanda crescente por novas leituras. Existe uma quantidade interessante de novos escritores surgindo com trabalhos que são relevantes e inseridos no que chamamos de Literatura contemporânea”, comenta Douglas.

A editora divulgará a lista das obras selecionadas no dia no dia 26 de fevereiro e os livros selecionados serão publicados ao longo de 2024. Os autores escolhidos na chamada de originais receberão um contrato de edição e publicação da obra para avaliação.

SOBRE A EDITORA

A Folheando surgiu em 2017, em Belém do Pará. Atualmente conta com mais de 400 títulos publicados, de autores de todo o Brasil. Neste ano, a editora publicou 110 títulos de escritores estreantes e veteranos, além de assumir a edição de “Passagem dos inocentes”, clássico do escritor paraense Dalcídio Jurandir (1909-1979), que será lançado em 2024. A editora visa a divulgação e promoção da literatura brasileira contemporânea, com publicações tradicionais, sem custos para os autores.

SERVIÇO

Envio de originais: original@editorafolheando.com.br.

Edital no site www.editorafolheando.com.br.

Mais informações: por e-mail e pelo telefone/WhatsApp (91) 99159-6480, durante o horário comercial das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira.

Imagem: Divulgação