EDITORIAL DE A PROVÍNCIA DO PARÁ- Sob chuva, Belém chega aos 408 anos nesta sexta-feira, 12 de janeiro

Quatro séculos e mais oito anos. Esta é a história que chega a mais uma página nesta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, e que é acompanhada por A PROVÍNCIA DO PARÁ desde 25 de março de 1876, exatamente na era Lemos, fundador do jornal e expoente na capital da Província do Pará, cidade que é até os dias atuais o símbolo da Belle Époque e a francesinha do Norte e do Pará.

Belém, desde sua fundação, passa por transformações e se molda com a contemporaneidade, sem perder suas características de cidade histórica. É preciso que o paraense redescubra a capital de seu Estado e faça uma grande reflexão entre o ontem, o hoje e a posterioridade.

Quando a cidade surgiu, era uma freguesia comercial e militar para proteger o Norte do Brasil das invasões estrangeiras. Mas a então freguesia foi se evoluindo e hoje está cheia de arranha-céus, grandes torres e outras edificações, shoppings, aeroporto, porto, estações, viadutos, túneis, elevados e tantas novas características que mostram a evolução e a aproximação dos tempos atuais cada vez mais.

Na posteridade, Belém estará com carros elétricos, com carros voadores, com metros elevados e pessoas mais humanas e elegantes. E tudo isso conviverá harmonicamente com o Círio de Nazaré e com as belas construções deixadas por Antônio Lemos e Antônio José Landi, o arquiteto italiano que se apaixonou por Belém e aqui ergueu tantos templos belos para Nosso Senhor Jesus Cristo, exemplo da Igreja de Sant’Ana, que construiu em homenagem em homenagem à santa de sua devoção. Dizem que ali estaria ele enterrado, o que não é confirmado pela história.

A Belém do Ver-o-Peso, onde tudo começa e se encerra. O Ver-o-Peso que jamais dorme e que faz parte da vida do belenense e do turista que aqui chega para conhecer que feira é esta tão famosa, cheia de maniva, maniçoba, peixe frito com açaí, frutos exóticos da Amazônia e muito calor humano, música ao ritmo do carimbo, do brega, do tecnobrega, do bolero, da lambada e da guitarrada que formam a região caribenha paraense.

A cidade amanheceu sob chuva, mas até isso é característico. Belém não tem estação do ano como seria convencional. No Hemisfério Sul, vivemos o verão. No entanto, Belém só tem duas estações, uma que chove mais, que denominamos inverno, e outra que chove menos, que denominamos verão. Estamos no inverno amazônico, mas a temperatura não baixa. O mínimo que chega é 22 graus centígrados, quando baixa tanto…

Assim é Belém, a cidade que tem a marca da religiosidade, reunindo num único dia, mais de dois milhões de romeiros acompanhando a pequenina imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A imagem original não sai da Basílica. Foi achada, no século XVII pelo caboclo plácido nas margens do igarapé onde hoje está a Basílica Santuário. O Círio já caminha para dois séculos e um pouco mais de existência. É a maior manifestação de fé do ocidente em um único dia, o segundo domingo de outubro.

Belém que enfrentou as duas guerras mundiais, que viu faltar comida, que teve de se aquietar por causa da pandemia da covid-19. Belém que canta e encanta as almas sob o eu lírico de Rui Barata, João de Jesus Paes Loureiro, Antônio Juracy Siqueira e tanta gente boa…

Esta é Belém!

Parabéns Belém!

Parabéns, belenense! (Carlos Santos e Aline Santos, Grupo Marajoara de Comunicação e toda a família Marajoara com A PROVÍNCIA DO PARÁ)

Imagens: Nazaré Sarmento/Roberto Barbosa/Ray Nonato/Ronabar