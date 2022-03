Edmilson destaca sorteio de unidades habitacionais no Maracacuera

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, concedeu entrevista ao Grupo Marajoara de Comunicação na tarde desta terça-feira, 22, ocasião em que falou acerca do sorteio de unidades habitacionais nos residenciais Maracacuera I e II.

Segundo o prefeito, o sorteio foi acompanhado, também, pelo vice-prefeito Edilson Moura para garantir a lisura do processo, uma vez que se trata de obra erguida pela prefeitura com recursos públicos “e não pode haver apadrinhamento político”.

Edmilson falou estarem sendo sorteadas as unidades que eram destinadas a candidatos previamente cadastrados que deixaram de cumprir algum protocolo documental ou perderam prazo. Assim, esses imóveis ficaram disponibilizados para sorteio de outros candidatos cadastrados que estão na lista de espera.

120 famílias pré-selecionadas para as unidades habitacionais dos residenciais Maracacuera I e Maracacuera II localizados em Icoaraci.

Os novos sorteios deverão complementar o anterior, ocorrido no dia 6 de janeiro, para fechar o número de 960 famílias habilitadas pela Caixa, após avaliação dos cadastros e cumprimento de todos os requisitos exigidos.

Dos sorteados anteriormente, 120 não compareceram ou não atenderam aos critérios do programa habitacional, criado para atender famílias vulneráveis, com renda até R$ 1,8 mil, explicou o prefeito.

A realização do sorteio começou às 16h pelas redes sociais oficiais da prefeitura de Belém e da Sehab. A iniciativa faz parte da atual gestão com a transparência nas ações da administração municipal.