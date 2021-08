Edmilson faz balanço dos seis meses de gestão em Belém

Os programas de renda cidadã Bora Belém e de qualificação e autonomia financeira Donas de Si, são destaques de política pública da gestão municipal citados pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, durante entrevista concedida ao programa Sem Censura, da TV Cultura Pará, levado ao ar ontem, terça-feira, 3. O prefeito ressaltou as obras, serviços e programas desenvolvidos pela prefeitura nos primeiros seis meses de governo.



Edmilson Rodrigues enfatizou que as duas iniciativas desenvolvidas ajudam a melhorar o desempenho da economia na capital paraense. O Donas de Si, ressaltou, além de oferecer cursos de capacitação, tem como objetivo incentivar autonomia às mães que recebem o benefício do Bora Belém, oportunizando gratuitamente cursos na área de processamento de frutas e produção de doces e conservas. Ao finalizar o curso, as mulheres poderão abrir o próprio negócio com o auxílio do Banco do Povo de Belém, gerando emprego e renda.



Também foi destacada pelo prefeito a série de inaugurações de Unidades Básicas de Saúde totalmente revitalizadas nas Ilhas de Mosqueiro, Combu e Cotijuba, inclusive, com entregas de novos equipamentos, veículos e gerador de energia. Na Ilha de Mosqueiro, por exemplo, a população passou a contar, pela primeira vez, com um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) na UBS do Maracajá.



O prefeito explicou sobre o processo de participação popular, por meio de plenárias do Tá Selado, contemplando os 78 bairros da capital, entre ilhas e comunidades e que vai impactar na gestão de Belém, através das demandas dos moradores, que foram aprovadas e incluídas no Plano Plurianual (PPA 2022/2025), protocolado na Câmara de Vereadores na segunda-feira, 2.

Uma das prioridades apontadas pelo prefeito na área de infraestrutura é a macrodrenagem da Estrada Nova, já retomadas.



Temas como operações de crédito, construção da praça da juventude, mobilidade urbana, inclusão do transporte fluvial, habitação, abrigos municipais e entre outros foram abordados durante a entrevista.

Imagem: Agência Pará