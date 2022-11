Edmilson Rodrigues debate demandas das cidades com equipe de Transição do governo Lula

Os complexos problemas envolvendo as cidades brasileiras começam a ser debatidos já nessa terça-feira, 22, pela equipe de Transição do governo eleito do presidente Lula. Participará da reunião o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que é vice-presidente da Comissão de Cultura da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

A notícia foi dada pelo próprio Edmilson via redes sociais da Prefeitura de Belém, nesta quinta-feira, 17.

Belém, ao mesmo nível do mar e com áreas de baixada e alagadiças, tem dificuldades estruturais enfrentadas com vários projetos pela Prefeitura.

Um deles é a conclusão das obras no Canal da Bernardo Sayão, no Jurunas, prevista para ser entregue à população no dia 12 de janeira, aniversário de Belém.

A aliança com o governo Lula será é uma forma de aprofundar as ações, só possíveis com uma parceria de peso.

Espanha

Lançado em junho deste ano pelo prefeito Edmilson Rodrigues, o programa “Belém, Cidade Inteligente” é uma das iniciativas positivas implantadas na capital paraense que foi apresentada no SmartCity Expo World Congress, na Espanha, na quarta-feira, 16.

O programa, explanado no evento pelo próprio prefeito, prevê desenvolvimento de projetos para geração de tecnologias que contribuam com o gerenciamento de serviços e ações sociais desenvolvidos pelo município.

Entre eles, o planejamento das prioridades do uso do orçamento do município, por meio de participação social a partir de plataforma digital.

“Neste evento, Belém tem muito a oferecer e a receber”, destacou o prefeito. “Queremos incluir a nossa cidade no circuito da inovação tecnológica para combater a fome, o analfabetismo, modernizar o sistema de coleta de resíduos sólidos”.

São algumas dessas soluções que Edmilson leva como sugestão e demanda para a reunião de terça-feira com a equipe de Transição do governo Lula.

Texto: Edson Coelho

Fonte: Agência Belém/Foto: DIvulgação