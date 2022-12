Edmilson Rodrigues participa da 83ª Reunião da FNP e apresenta proposta para Belém sediar a COP-30

Gestores municipais das cidades com mais de 80 mil habitantes participam nesta quinta-feira, 15, em São Paulo, da 83ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos para debater a reforma tributária e a COP-30, que será realizada em 2025.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que também é vice-presidente da FNP, reapresentará neste evento a candidatura da capital paraense para sediar a COP-30, conferência das Nações Unidas, que reúne líderes mundiais, cientistas e representantes da sociedade civil para debater as mudanças climáticas e seus efeitos sobre o planeta.

Na semana passada, Edmilson Rodrigues entregou uma carta contendo a mesma reivindicação ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, coordenador da equipe de Transição do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva.

No início desta manhã o prefeito de Belém participou da mesa de abertura do evento, que também foi composta pelos prefeitos de Porto Alegre, Sebastião Melo; de Palmas, Cíntia Ribeiro; de São Paulo, Ricardo Nunes; de Aracaju, Edvaldo Nogueira; vice-governador eleito do estado de São Paulo, Felício Ramuth; e do prefeito de Maringá, Ulisses Maia.

No evento, Edmilson Rodrigues tem a oportunidade de debater e defender junto aos outros prefeitos sobre a importância e os impactos positivos para o Brasil sediar a COP-30, indicando a região amazônica, espicificamente a cidade de Belém para receber a conferência mundial.

Crise climática e soluções

O prefeito de Belém explica que vai apresentar a carta, em que defende a realização da COP-30 na capital paraense, o que significa, transformar Belém na capital mundial do debate sobre crise climática e soluções.

Edmilson Rodrigues assegura que já conversou com alguns dirigentes da FNP e obteve apoio. Ele destaca que um dos apoios declarados a sua proposta é do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. “Tanto no âmbito das prefeituras, quanto no âmbito do governo federal, estamos trabalhando o fortalecimento de Belém como grande cidade inovadora na área tecnológica, mas também, a tecnologia vinculada à busca de sustentabilidade”, afirma o prefeito de Belém.

Demandas – Outros temas relevantes para os municípios, que serão debatidas ao longo desta quinta-feira, 15, inclui diálogos sobre alternativas para a tarifa zero no transporte público e o apoio federal à gratuidade oferecida a idosos nos sistemas; o pagamento do piso da enfermagem, implementação da tecnologia 5G e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Projeto FNP/União Europeia – AcessoCidades; e a nova agenda urbana e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação