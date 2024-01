Ednaldo Rodrigues demite Fernando Diniz do cargo de técnico da seleção brasileira

Fernando Diniz foi demitido nesta sexta-feira, 05, do cargo de treinador da seleção brasileira. A decisão foi tomada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, um dia depois de ter sido reconduzido ao cargo por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) concedida pelo ministro Gilmar Mendes. Em nota, a entidade agradeceu ao técnico do Fluminense e ressaltou a urgência de eleger uma comissão definitiva. As informações são do portal Globo.com.

Ednaldo Rodrigues comunicou a decisão na noite de quinta-feira a Mario Bittencourt, presidente do Fluminense – clube que também emprega Fernando Diniz como treinador. Na tarde desta sexta-feira, o presidente da CBF entrou em contato diretamente com o técnico.

Na conversa, o dirigente afirmou que gostou do trabalho do treinador na Seleção, mas ressaltou que havia prometido a Mario Bittencourt que não tiraria Diniz do Fluminense.

NOTA DA CBF

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, conversou na noite desta quinta-feira (4), com o presidente do Fluminense Football Club, Mario Bittencourt, a respeito da decisão de contratar um técnico em definitivo para a Seleção Brasileira Masculina de futebol, visando a preparação do time para a Copa do Mundo FIFA 2026.

A decisão foi informada ao técnico Fernando Diniz pelo próprio presidente, nesta sexta-feira (5), quando explicou os motivos da antecipação no processo de escolha de um treinador definitivo.

A CBF agradece a Fernando Diniz pelo trabalho realizado, por toda a sua dedicação e seriedade e pelo desafio de renovar a Seleção Brasileira durante o período em que esteve à frente da equipe. Desejamos toda sorte a Fernando Diniz.

Diniz se despede da passagem pela CBF com apenas seis jogos pela Seleção – com duas vitórias, três derrotas e um empate.

A passagem de Fernando Diniz pela seleção brasileira durou seis jogos, todos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026: vitórias sobre Bolívia e Peru, empate com a Venezuela, derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina.

Diniz foi contratado no dia 4 de julho de 2023 para dirigir a seleção brasileira por um ano. O plano de Ednaldo Rodrigues era que o técnico do Fluminense ficasse até a chegada de Carlo Ancelotti, em junho de 2024. Mas o italiano acabou renovando com o Real Madrid.

Ednaldo Rodrigues foi destituído da presidência da CBF no dia 7 de dezembro, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nesse período, a entidade foi comandada pelo interventor José Perdiz. Na última quinta-feira, uma liminar do STF reconduziu Ednaldo à presidência.

Em seu retorno à CBF, o dirigente decidiu encerrar imediatamente a passagem de Diniz. No planejamento inicial, o treinador ainda comandaria a Seleção nos dois amistosos de março, contra Inglaterra e Espanha. Mas isso não vai acontecer.

As duas partidas marcarão a estreia do futuro treinador. O preferido de Ednaldo para substituir Diniz é o atual técnico do São Paulo, Dorival Júnior. O dirigente também avalia o nome do ex-lateral Filipe Luís para o cargo de coordenador da Seleção.

Depois da data Fifa de março, a equipe jogará outros dois amistosos em junho e logo depois iniciará a disputa da Copa América, nos EUA. A competição irá de 20 de junho a 14 de julho. Imagem: Divulgação