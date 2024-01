Edu Guedes abre queixa-crime contra Correa por difamação

O chef Edu Guedes abriu uma queixa-crime contra o ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa, por difamação. Correa afirmou que Guedes teve um caso com a apresentadora enquanto os dois ainda estavam juntos. A notícia foi divulgada pelo jornalista Leo Dias e confirmada por Edu, que não deu mais detalhes sobre o caso.

– Em relação ao Eduardo Guedes me processar porque estou caluniando a suposta relação dele com Ana Hickmann, reafirmo: no meu entendimento, há anterioridade nessa relação. Ana e Edu Guedes já se relacionam há algum tempo por uma série de fatores que me dão indicativos claros disso e não retiro o que eu disse, gostem eles ou não – disse Correa em um áudio gravado e enviado por meio de seu advogado, Enio Martins Murad.

Tanto Ana Hickmann quanto Edu Guedes negaram, em ocasiões diferentes, qualquer tipo de relacionamento mais íntimo entre eles. Os dois afirmam que são apenas bons amigos.

Hickmann e Correa estão separados desde novembro de 2023, quando a apresentadora fez um boletim de ocorrência acusando o então marido de agressão. Desde então, eles protagonizam embates na justiça referente a guarda de Alezinho, único filho do casal.

