Eduardo Costa é condenado após xingar Fernanda Lima

O cantor Eduardo Costa foi condenado a prestar serviços comunitários por oito meses, além de pagar multa de 26 salários mínimos, cerca de R$ 31,5 mil, à apresentadora Fernanda Lima após chamá-la de “imbecil”, em 2018. A Justiça considerou que ele cometeu crime de difamação.

Na ocasião, Costa comentou em uma publicação no Instagram, e acusou a modelo de se aproveitar de “mamata” para apresentar o programa Amor e Sexo para “maconheiro e bandido”.

A decisão é da juíza Maria Tereza Donatti, do 4º Juizado Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No despacho, ela considerou que houve consequências “gravíssimas” nas declarações do sertanejo.

– Verifico que as consequências do crime foram gravíssimas. Como amplamente demonstrado pela querelante, a politização do seu discurso, pelo querelado, gerou ataques de ódio e ameaças a ela e sua família, causando-lhe danos até hoje – diz um trecho da decisão.

PEDIDO DE DESCULPAS RECUSADO

De acordo com o TJ-RJ, a defesa do cantor pediu o arquivamento da ação alegando que Costa havia pedido desculpas a Fernanda durante sua participação no programa Conversa com Bial. Na ocasião, ele lamentou o episódio.

– Falei pelos cotovelos. Penso da mesma forma, não retiro o que eu disse, mas quero me retratar pela forma, o jeito que eu coloquei. Poderia ter sido brando, tranquilo e comedido. Infelizmente não fui. Quero ter a coragem de pedir desculpas para a Fernanda Lima, familiares e fãs. Foi um momento em que estava de cabeça quente. Fui um babaca, poderia ter me posicionado de outro jeito – disse Eduardo na época.

No entanto, a retratação não foi aceita pela apresentadora. A juíza também avaliou que não houve de fato de um pedido desculpas, e deu ganho de causa à global.

