Eduardo Leite e Huck se reúnem para discutir aliança para 2022

Dois dos nomes que frequentemente aparecem no noticiário político como possíveis presidenciáveis para 2022, o apresentador Luciano Huck e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), devem se reunir nesta quarta-feira (14), em Porto Alegre, para discutir uma possível aliança eleitoral para o próximo ano. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo.

De acordo com a publicação, o encontro seria parte dos esforços do PSDB na construção de uma coligação que consiga reunir o grupo batizado como Polo Democrático, que inclui, além de Huck e Leite, nomes como Ciro Gomes, João Doria, Luiz Henrique Mandetta e João Amoedo.

Ainda segundo a Folha, aliados que acompanham as articulações dizem que o encontro será um gesto ao senador tucano Tasso Jereissati (CE), membro da ala tradicional do PSDB. O político seria entusiasta do nome de Leite e estaria declarando publicamente apoio à participação dele no debate sobre candidatura.

Huck e Leite se aproximaram nos últimos anos e já trocaram elogios publicamente. No início de março, o governador gaúcho participou ao lado do comunicador de um evento virtual do RenovaBR, movimento de formação de candidatos políticos do qual o apresentador é um dos conselheiros.

Fonte: Pleno News

Foto: Palácio Piratini/Itamar Aguiar

Por: Paulo Moura