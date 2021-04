Eduardo Pazuello é transferido para a Secretaria Geral do Exército

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi transferido para a Secretaria-Geral do Exército. Com isso, o general deixou de estar ligado à 12ª Região Militar, em Manaus (AM). A mudança foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (23).

A realocação de Pazuello para a Secretaria-Geral do Exército é, contudo, temporária. O ex-ministro deve receber uma vaga no Palácio do Planalto nos próximos dias. Um dos postos cogitados é a chefia da Secretaria Especial de Modernização do Estado. Eduardo Pazuello foi o terceiro ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro.

Ele ficou no cargo entre maio de 2020 a março deste ano. Apesar de receber um reiterado apoio do presidente Jair Bolsonaro, Pazuello deixou o ministério pressionado por críticas da imprensa e da oposição ao governo por sua atuação durante a pandemia da Covid-19. Em seu lugar, assumiu o cardiologista Marcelo Queiroga.

O coronel Elcio Franco, um dos integrantes da gestão de Pazuello, foi nomeado nesta sexta-feira para o cargo de assessor especial da Casa Civil, pasta chefiada por Luiz Eduardo Ramos. Antes, Franco exerceu a função de secretário executivo do Ministério da Saúde.

Por: Estadão

Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo