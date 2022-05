Educação Ambiental é promovido pela Infraero no Aeroporto Internacional de Belém

A partir desta segunda-feira (16) e 10 de junho, a Infraero promoverá diversas ações ligadas ao projeto de Educação Ambiental e Segurança Operacional do Aeroporto Internacional de Belém.

Três escolas que ficam localizadas nas proximidades do Aeroporto e próximos aos pontos críticos de descarte de resíduos sólidos, participaram de uma gincana com tarefas que incluem elaboração de desenhos, poesias, maquetes e vídeos.

Além de os alunos participarem de palestras, também realizarão visitas ao hangar do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará – na qual participaram de uma conversa com pilotos e a fim de conhecer as aeronaves, e a Seção Contra Incêndio do Aeroporto.

Já nas escolas serão feitos atividades sobre aproveitamento eficiente de alimentos (pela Infraero) e confecção de brinquedos utilizando materiais recicláveis (pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém).

O objetivo da iniciativa é trabalhar assuntos relacionados ao riscos da fauna e ao risco das pipas e raio laser para aviação, dentro da temática ambiental. “Além disso, também será tratada a questão do descarte inadequado de resíduos sólidos no entorno do aeroporto e suas consequências para a segurança de voo”, explica o superintendente do Aeroporto Internacional de Belém, Fabio Rodrigues.

No período de 6 a 10 de junho, os passageiros e usuários poderão visitar uma exposição de animais taxidermizados, com espécies encontradas na região do Aeroporto. A exposição ficara montada no Espaço Cultural, localizado no 1° piso, próximo ao embarque B, na área Pública do terminal.

Divulgação Infraero – Aeroporto de Belém