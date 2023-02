Educação de trânsito do Detran inicia ‘Operação Carnaval’ nas principais rodovias do estado

Condutores e passageiros que estão deixando a capital para passar o feriado prolongado de carnaval no interior do estado serão recebidos pela equipe de educação do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Os servidores já estão nas principais vias e rodovias de sete municípios onde o carnaval costuma ser mais intenso, desde a última quinta-feira (16) .

Entre os municípios estão Salinópolis, Santa Bárbara/Mosqueiro, Bragança, Curuçá, Abaetetuba, Cametá e Óbidos. Em Santarém, as equipes de fiscalização do Detran realizam o trabalho em conjunto com as equipes de educação da Secretaria de Trânsito do município. Todo o trabalho educativo da operação conta com a parceria de outros órgãos de segurança.

Ao todo, 47 servidores do Departamento realizarão, até o próximo dia 22, abordagens educativas orientando os condutores de veículos a curtir o carnaval sem deixar de adotar medidas seguras no trânsito.



“A cada operação percebemos um número menor de imprudências nas rodovias estaduais fiscalizadas pelo Detran, o que significa que as pessoas estão mais conscientes, porém, ainda não é o suficiente para zerar os acidentes, que é a nossa meta. E a educação é essencial para conscientizar as pessoas de que o carnaval pode ser ainda mais prazeroso se for de paz, sem lesões graves no trânsito”, destaca o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

Durante as ações educativas, as equipes entregam panfletos com orientações sobre os principais fatores de risco, entre eles a alcoolemia, o excesso de velocidade, o não uso do capacete e do cinto de segurança por todos os usuários do veículo.

Em Salinópolis, no primeiro dia de ação, 77 veículos foram abordados na PA-124, na entrada da cidade. Objetos e animais soltos, além de passageiros sem cinto de segurança foram os principais riscos observados pelo Detran. Já em Santa Bárbara, nos 149 veículos parados pela equipe, 27% das crianças estavam sem o dispositivo de segurança adequado.

Além das rodovias estaduais, a Operação Carnaval da educação de trânsito do Detran também ocorre nas áreas de praia, com orientações voltadas também para a alcoolemia/direção, poluição automotiva e maré alta.

