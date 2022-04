“Educação de Trânsito por Todo o Pará” chega à região do Araguaia

O projeto “Educação de Trânsito por Todo o Pará” inicia, neste domingo (10), mais uma etapa percorrendo diversos municípios do estado, desta vez na região do Araguaia. Coordenado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), o projeto realiza abordagens educativas, orientando os condutores a manter uma direção segura.

Dentre os objetivos da iniciativa, destacam-se o combate à direção perigosa e o incentivo ao uso correto dos equipamentos de segurança dos veículos. As irregularidades observadas durante as abordagens das

equipes do Detran são corrigidas e os condutores orientados da melhor maneira para evitar acidentes.

Nesta etapa, a equipe percorre os municípios de Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Cumaru do Norte, Pau D’arco, Floresta do Araguaia, Bannach, Tucumã e Sapucaia, na região do Araguaia até o dia 7 de maio. O projeto, executado desde 2020, já percorreu municípios das 12 regiões de integração, atingindo mais de 80 municípios.

O “Educação de Trânsito” pretende percorrer os 144 municípios e em cada lugar orientar a população sobre os fatores de risco e sensibilizar a todos sobre a responsabilidade de cada um na garantia de um trânsito mais seguro. “Além de atingir a meta de municípios, o objetivo real do trabalho é a mudança no comportamento dos condutores, em um projeto de grande importância para a população de todo o Estado”, destaca José Bento Gouvêa, diretor técnico operacional do Detran.

