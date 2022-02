Educação Infantil realiza Jornada pedagógica para professores em Santarém

Com o tema “Da Coordenação Pedagógica a um Currículo de sentidos e significados na Educação”, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), através do Núcleo Técnico de Educação Infantil (NTEI), promoverá nos dias 21 e 22 deste mês a Jornada Pedagógica destinada aos professores de Educação Infantil da Rede municipal de ensino. Marcada inicialmente para os dias 3 e 4 de fevereiro, o evento teve que ser adiado por conta do período de lotação de professores. No entanto, no período de 1º a 11 algumas Unidades estão realizando suas próprias jornadas com professores efetivos, garantindo assim a formação continuada daqueles profissionais que já retornaram para as Unidades de Educação.

A Jornada Pedagógica visa proporcionar aos professores a partilha de conhecimentos, possibilitando avançar no entendimento as questões relativas à educação infantil, trazendo reflexões para as suas ações pedagógicas, aprimorando o trabalho docente.

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Procópio Ferreira foi um dos primeiros a realizar a formação ainda na última semana de janeiro (25.01 a 01.02).

“O nosso tema ‘É tempo de recomeçar’ é algo que temos que ter em mente, esse recomeço não vai ser fácil, por exemplo, nós recebemos aqui crianças de 1 ano e três meses e como é que vamos nos preparar enquanto profissionais da EI para receber essa criança? Então, é um recomeço para o professor, é um recomeço para as crianças, tanto as que virão pela primeira vez pra escola quanto para aquelas que já tinham uma rotina e tiveram que para por conta da pandemia e agora estão retornando”, explicou a coordenadora do Cemei Isa Marques Fernandes.

Já o Cemei Maria Raimunda Pereira de Sousa está em plena semana da Jornada Pedagógica. Iniciou dia 1º e segue até 9 de fevereiro com o tema “A importância da capacitação contínua para os Servidores”.

De acordo com a coordenadora Janice Diniz, a ideia é promover uma formação contínua para os servidores através de discussões pautadas em aportes teóricos sobre temas emergentes que afetam o cotidiano. Palestras sobre ‘os cuidados na pandemia’, com a enfermeira Shirleide, ‘desafios e possibilidades na Educação Infantil o retorno em tempos de pandemia’, com Ena Carina e ‘Primeiros Socorros e a utilização correta dos extintores de incêndio’, com o 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM) estão na programação.

Na Unidade de Educação Infantil (Umei) Ebenézer a programação inicia na próxima segunda-feira (2) com o tema Currículo X BNCC/educação infantil, ministrado pela professora Sinara Almeida.

Também serão abordados ‘Práticas Inovadoras em Metodologias Ativas’, com Ena Carina; ‘Desafios e possibilidades na educação infantil o retorno em tempos de pandemia’ com Luiz Fernando (UFOPA) e ‘”Educação e literatura infantil antirracista” com Francisco Egon.

Algumas Unidades e Centros de Educação Infantil preferiram aguardar a lotação dos profissionais que estão sendo chamados via Processo Seletivo (PSS 1) da Semed. Essas deverão participar da Jornada Pedagógica do Núcleo Técnico de Educação Infantil, remarcada para os dias 21 e 22 de fevereiro com a seguinte programação.

As aulas para as crianças da Educação Infantil estão previstas para iniciarem no próximo dia 15 de fevereiro, data prevista para o início do ano letivo na Rede municipal de ensino.

Imagem: Ascom/PMS