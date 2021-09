Educação infantil volta as aulas presenciais na próxima segunda-feira

A educação infantil retomará as atividades nesta segunda-feira (13), a decisão é da prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec).

Os órgãos de educação acreditam que este é o melhor momento para retomar as aulas presenciais, na qual terá o apoio do aplicativo Guardião e Guardiãs da Saúde na Educação, que notifica casos suspeitos da covid-19.

A Unidade de Educação Infantil Catalina I, localizado no Bairro do Bengui estará com uma programação especial para receber as crianças, com a participação da escritora e compositora Heliana Barriga, autora de livros infantis como “abelha abelhuda”, “a pereça sapeca”, “terra mulher”,” trava trova língua “e “pirulítero”.

A semec orienta sobre as medidas preventivas de segurança contra a covid-19 que devem ser respeitadas assim como o distanciamento social, o uso de álcool em gel e máscara de proteção.

Foto: arquivo de 2015 / Agência Belém