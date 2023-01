Educação Popular em Saúde forma novos profissionais e reforça o papel das comunidades no SUS

Música, teatro, dança e uma reflexão sobre o protagonismo da sociedade na construção de uma saúde pública de qualidade. Assim foi o encerramento, nesta sexta-feira, 27, no Teatro Estação Gasômetro, de mais uma turma de profissionais da rede municipal no curso de Educação Popular em Saúde, promovido pela Prefeitura de Belém, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Ministério da Saúde.

Cerca de 90 profissionais dos distritos administrativos do Guamá, Sacramenta, Icoaraci e Outeiro – entre agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde – participaram do curso, cujo módulo, o segundo de 2022, foi iniciado em agosto. A culminância nesta sexta-feira foi uma grande amostra das trocas de experiência e conhecimentos apreendidos ao longo da formação.

Diálogo

Além dos profissionais, lideranças comunitárias também participaram do curso, uma forma de envolver ainda mais a sociedade no processo de democratização da saúde púbica. “Nesta mostra de experiências, os representantes dos distritos trazem produções e aprendizados constituídos nesta jornada, integrando ainda mais a rede e espalhando o conhecimento de forma transversal”, disse a coordenadora de Educação Popular em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Larissa Medeiros.

A implementação do programa no município foi retomada nesta gestão. Renovada, a cooperação com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, possibilitou a abertura de novas vagas. Para este ano, mais turmas serão abertas, englobando outros distritos administrativos.

“Esperamos que essa qualificação dos profissionais contribua para fortalecer a prevenção e a promoção da saúde junto às comunidades, numa comunicação mais efetiva e a partir de outras metodologias, colocando as pessoas como responsáveis pela mudança de hábitos de vida e pelas lutas necessárias para que possam obter condições dignas de sobrevivência”, completou a coordenadora.

Relacionamento

Para John Gomes, que atua como agente comunitário de saúde em Outeiro há 19 anos, o programa soma na qualificação do profissional e melhora a relação com a comunidade. “É o que temos de melhor em qualificação na rede. Para mim a educação popular em saúde melhora a comunicação com as pessoas e nos ajuda a encontrar, juntos, soluções para os problemas do dia a dia”, assinalou John.

Esse relacionamento com as pessoas acolhidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito municipal ajuda na sensibilização do próprio indivíduo para questões de autocuidado, pontuou a agente de controle de endemias Marinéia Martins: “O curso mudou meu comportamento profissional e também em casa, pois ele tem como princípio a amorosidade. Esse é o método que usamos e queremos passar para a população”, defendeu Marinéia.

Acesso

Para o vice-prefeito Edilson Moura, a iniciativa da Sesma em parceria com a Fiocruz é uma defesa do próprio SUS: “O curso é uma demonstração de vontade da prefeitura de democratizar a política de saúde. Ele envolve a comunidade, socializando políticas públicas. Todo governo democrático precisa ouvir a sociedade para que ela coloque suas necessidades e, a partir daí, o gestor possa atender às demandas”, afirmou.

A educação popular em saúde se baseia em princípios definidos pelo educador e filósofo brasileiro Paulo Freire para a educação popular. São eles diálogo, emancipação, construção coletiva, problematização, amorosidade e solidariedade. Ao trabalhar essas temáticas, o curso possibilita que a população possa ter autonomia no processo de cuidado em saúde, valorizando falas do território e saberes tradicionais que, não raro, são eficazes na prevenção de males e agravos.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Sesma